صور.. وزير الأوقاف: الزكاة فريضة وتركها كبيرة ويجوز إخراجها لعلاج الفقراء

جدة - نرمين السيد - وحضر الصلاة والخطبة الدكتور خالد العنانى وزير السياحة والآثار وأشرف عطية محافظ أسوان، والشيخ جابر طايع رئيس القطاع الدينى بوزارة الأوقاف، والدكتور مصطفى وزيرى رئيس المجلس الأعلى للأثار، والدكتور أحمد غلاب رئيس جامعة أسوان، والدكتور محمد عزت مدير مديرية أوقاف أسوان، وعدد من القيادات التنفيذية والدعوية بالمحافظة، مع مراعاة الإجراءات الوقائية والتدابير الاحترازية اللازمة والتباعد الاجتماعى.

وأشار وزير الأوقاف فى خطبته إلى أن أفضل الزكاة أن تتصدق وأنت صحيح شحيح، مصداقًا لقول الرسول: "جَاءَ رَجُلٌ إلى النبى صَلَّى اللَّهُ عليه وَسَلَّمَ، فَقالَ: يا رَسولَ اللهِ، أَى الصَّدَقَةِ أَعْظَمُ أَجْرًا؟ فَقالَ: أَما وَأَبِيكَ لَتُنَبَّأنَّهُ أَنْ تَصَدَّقَ وَأَنْتَ صَحِيحٌ شَحِيحٌ، تَخْشَى الفَقْرَ، وَتَأْمُلُ البَقَاءَ، وَلَا تُمْهِلَ حتَّى إذَا بَلَغَتِ الحُلْقُومَ، قُلْتَ: لِفُلَانٍ كَذَا، وَلِفُلَانٍ كَذَا، وَقَدْ كانَ لِفُلَانٍ، وأن الزكاة فريضة محكمة و هى فريضة ثابتة وعدم إخراجها من الكبائر، فهى الركن الثالث من أركان الإسلام بعد الشهادتين والصلاة، وهذا ما علمنا إياه رسول الله صلى فى قوله عندما بعث سيدنا معاذ بن جبل رضى الله عنه إلى اليمن :”إنَّكَ سَتَأْتى قَوْمًا أهْلَ كِتَابٍ، فَإِذَا جِئْتَهُمْ، فَادْعُهُمْ إلى أنْ يَشْهَدُوا أنْ لا إلَهَ إلَّا اللَّهُ، وأنَّ مُحَمَّدًا رَسولُ اللَّهِ، فإنْ هُمْ أطَاعُوا لكَ بذلكَ، فأخْبِرْهُمْ أنَّ اللَّهَ قدْ فَرَضَ عليهم خَمْسَ صَلَوَاتٍ فى كُلِّ يَومٍ ولَيْلَةٍ، فإنْ هُمْ أطَاعُوا لكَ بذلكَ، فأخْبِرْهُمْ أنَّ اللَّهَ قدْ فَرَضَ عليهم صَدَقَةً تُؤْخَذُ مِن أغْنِيَائِهِمْ فَتُرَدُّ علَى فُقَرَائِهِمْ، فإنْ هُمْ أطَاعُوا لكَ بذلكَ، فَإِيَّاكَ وكَرَائِمَ أمْوَالِهِمْ، واتَّقِ دَعْوَةَ المَظْلُومِ؛ فإنَّه ليسَ بيْنَهُ وبيْنَ اللَّهِ حِجَابٌ".

وأوضح أن القرآن الكريم حذر تحذيرًا شديدًا من كنز المال وعدم إخراج زكاته فهو حق الله وحق الفقراء ، وما نحن إلا مستخلفون عليه، فالمال مال الله وما نحن إلا مستخلفون عليه ، قال تعالى محذرا من كنز المال وعدم إخراج زكاته "وَالَّذِينَ يَكْنِزُونَ الذَّهَبَ وَالْفِضَّةَ وَلَا يُنفِقُونَهَا فِى سَبِيلِ اللَّهِ فَبَشِّرْهُم بِعَذَابٍ أَلِيمٍ يَوْمَ يُحْمَى عَلَيْهَا فِى نَارِ جَهَنَّمَ فَتُكْوَى بِهَا جِبَاهُهُمْ وَجُنُوبُهُمْ وَظُهُورُهُمْ هَذَا مَا كَنَزْتُمْ لِأَنفُسِكُمْ فَذُوقُوا مَا كُنتُمْ تَكْنِزُونَ".

كما أشار الوزير إلى أن الأيام بين الناس دول، فغنى اليوم قد يكون فقير الغد، وفقير اليوم قد يكون غنى الغد، هكذا الأيام، يوم لك ويوم عليك، مصداقًا لقول الحق سبحانه: "وَتِلْكَ الْأَيَّامُ نُدَاوِلُهَا بَيْنَ النَّاسِ"، فالمال من نعم الله التى امتن بها على عباده ، فيقول رب العزة سبحانه "وَمَا بِكُم مِّن نِّعْمَةٍ فَمِنَ اللَّه".

وفى ذلك يقول القائل

اﻟﻨﺎﺱ ﻟﻠﻨﺎﺱ ﻣﺎ ﺩﺍﻡ ﺍﻟﻮﻓﺎﺀ ﺑﻬﻢ

ﻭﺍﻟﻌﺴﺮ ﻭﺍﻟﻴﺴﺮ ﺃﻭﻗﺎﺕ ﻭﺳﺎﻋﺎﺕٌ

ﻭﺃﻛﺮﻡ ﺍﻟﻨﺎﺱ ﻣﺎ ﺑﻴﻦ ﺍﻟﻮﺭﻯ ﺭﺟﻞٌ

ﺗُﻘﻀﻰ ﻋﻠﻰ ﻳﺪﻩ ﻟﻠﻨﺎﺱ ﺣﺎﺟﺎﺕُ

ﻻ ﺗﻘﻄﻌﻦ ﻳﺪ ﺍﻟﻤﻌﺮﻭﻑ ﻋﻦ ﺃﺣﺪٍ

ﻣﺎ ﺩﻣﺖ ﺗﻘﺪﺭ ﻭﺍﻷﻳـﺎﻡ ﺗﺎﺭﺍﺕُ

ﻭﺍﺫﻛﺮ ﻓﻀﻴﻠﺔ ﺻﻨﻊ ﺍﻟﻠﻪ ﺇﺫ ﺟﻌﻠﺖ

ﺇﻟﻴﻚ ﻻ ﻟﻚ ﻋﻨﺪ ﺍﻟﻨﺎﺱ ﺣﺎﺟـــﺎﺕُ

ﻗﺪ ﻣﺎﺕ ﻗﻮﻡ ﻭﻣﺎ ﻣﺎﺗﺖ ﻓﻀﺎﺋﻠﻬﻢ

ﻭﻋﺎﺵ ﻗﻮﻡ ﻭﻫﻢ ﻓى ﺍﻟﻨﺎﺱ ﺃﻣﻮﺍﺕُ

وقال: "ومع ذلك رتب الشرع الحنيف الثواب العظيم على الإنفاق من مال الله الذى استخلفنا الله عليه فقال سبحانه: "آمِنُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ وَأَنفِقُوا مِمَّا جَعَلَكُم مُّسْتَخْلَفِينَ فِيهِ فَالَّذِينَ آمَنُوا مِنكُمْ وَأَنفَقُوا لَهُمْ أَجْرٌ كَبِيرٌ"، ويقول سبحانه: “تَتَجَافَى جُنُوبُهُمْ عَنِ الْمَضَاجِعِ يَدْعُونَ رَبَّهُمْ خَوْفًا وَطَمَعًا وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنفِقُونَ فَلَا تَعْلَمُ نَفْسٌ مَّا أُخْفِى لَهُم مِّن قُرَّةِ أَعْيُنٍ جَزَاءً بِمَا كَانُوا يَعْمَلُونَ".

ثم أجاب وزير الأوقاف عن بعض الأسئلة التى تدور بخُلد بعض الناس الخاصة بالزكاة وإخراجها ومنها: هل فى المال حق سوى الزكاة؟ وأجاب: نعم، فى المال حق فوق الزكاة وهو الواجب الكفائى والصدقات ، وفى ذلك يقول الرسول الكريم: "ما آمن بى من بات شبعانَ و جارُه جائعٌ إلى جنبِه و هو يعلم به"، فإطعام الجائع وكساء العارى ومداواة المريض من فروض الكفايات حتى لو كانت من الصدقات الزائدة بعد الزكاة.

وعن من يقول هل يجوز إخراج الزكاة لعلاج الفقراء، أو توفير اللقاحات والأمصال لهم أو لأبنائهم سواء فى كورونا أو فى غيره، أجاب الوزير: نعم، يجوز إخراج الزكاة فى علاج الفقراء أو توفير اللقاح لهم ، بل هو من أولى أولويات الزكاة، فدفع المرض من أولى الأولويات وخصوصا فى النوازل، قال تعالى: "إِنَّمَا الصَّدَقَاتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسَاكِينِ"، وبما أن الفقراء هم فى مقدمة المستحقين للزكاة فعلاجهم أولى لأن دفع المرض أهم من دفع الجوع ، علاج الفقراء من أولى الأولويات فى الزكاة، ويجوز أن يكون هذا فى شكل لقاح للفقراء وأبنائهم".

وفى إجابته عن جواز تعجيل الزكاة قبل حلول الحول، أجاب الوزير: نعم يجوز، وهذا دليل على سماحة النفس مع الله والناس، وعلى كرمه مع الله والخلق، وأكد أن تعجيلها فى أوقات النوازل والكروب والأزمات مستحب، وذلك لتفريج كُرب المكروبين، فمن سمحت نفسه بتفريج الكروب من الصدقات ومن باب فروض الكفايات، ومن لم تسمح نفسه جاز أن يُعجل بالزكاة ، وهذا وقت ينبغى على الناس فيه التراحم والتكافل، فإن لم يتراحم الناس فى أوقات المحن والنوازل والشدائد والكروب فمتى يتراحمون؟، ومن لم يتعظ بتخطف الموت لبعض أهله ولأصدقائه ولأقاربه فلا واعظ له.

واختتم الوزير الخطبة بتهنئة أهالى أسوان بعيدهم القومى، وأن ما لمسناه من بناء مستمر حتى فى أحلك الظروف والأوقات، يؤكد أن مصر محفوظة بحفظ الله عز وجل، وأنها رغم كل الصعوبات الاقتصادية التى تحيط بالعالم كله، تبنى وتُعمر فى كل يوم ، وفى كل المجالات.