صور.. افتتاح معبد إيزيس بأسوان بعد ترميمه وتطوير خدماته السياحية

جدة - نرمين السيد - حضر الافتتاح الدكتور مصطفى وزيرى الأمين العام للمجلس الأعلى للآثار، والدكتور أيمن عشماوى رئيس قطاع الآثار المصرية بالمجلس الأعلى للآثار، والسيد عبد المنعم سعيد، مدير عام آثار أسوان، وممثلى غرفة المنشآت الفندقية.

واستمع الوزير والمحافظ إلى شرح مفصل من إيمان زيدان مساعد الوزير لتطوير المتاحف والمواقع الأثرية، عن ما تم من أعمال لتطوير الخدمات السياحة بالمعبد إذ تم وضع لوحات تفسيرية وإرشادية وخريطة بالمقاصد السياحية بالمحافظة ولوحات بالإجراءات الاحترازية للوقاية من فيروس كورونا وتوفير مطوية عن المعبد باللغتين العربية والإنجليزية، كما تم عمل QR code لتحويل الزائر على صفحة معبد إيزيس على الموقع الإلكترونى للوزارة لمزيد من المعلومات والصور عنه.



وأوضح الدكتور مصطفى وزيرى أن أعمال ترميم المعبد شملت ترميم الأرضيات والأعمدة وتنظيف الجدران من مخلفات الطيور والخفافيش ووضع نوافذ سلك لعدم دخول الطيور مرة أخرى، هذا بالإضافة إلى ترميم وتنظيف النقوش الموجودة على مدخل قدس الأقداس، وإزالة السناج الموجودة بسقفها، كما تم تنظيف الرسوم والألوان الموجودة على مدخل المعبد والباب الجانبى، وصيانة موائد القرابين الموجودة بصالة الأعمدة.

وخلال الافتتاح توجه الدكتور خالد العنانى بالشكر للأثريين والمرممين على ما بذلوه من جهد كبير فى ترميم معبد إيزيس وتطوير ورفع الخدمات السياحية به.

كما وجه الشكر لجميع الأثريين والمرممين المصريين على اخلاصهم وتفانيهم فى العمل، وعملهم دون توقف رغم الظروف الصعبة فى ظل أزمة جائحة فيروس كورونا، مما أثمر عن العديد من الاكتشافات الأثرية الكبيرة، بالإضافة إلى افتتاح عدد كبير من المشروعات السياحية الأثرية الهامة والكبرى من إنشاء وتطوير متاحف وترميم مواقع أثرية بمختلف محافظات الجمهورية.

يأتى هذا الافتتاح فى إطار زيارة وزير السياحة والآثار لمدينة أسوان لإطلاق مبادرة "شتى فى مصر" فى أول أيامها، اليوم الجمعة، من أسوان أقصى المدن جنوبا فى صعيد مصر والذى يتزامن أيضا مع الاحتفال بالعيد القومى لمحافظة أسوان، ومرور 50 عاما على بناء السد العالى.

وعقب ذلك، توجه الدكتور خالد العنانى لزيارة تفقدية لمتحف النوبة، إذ التقى ببعض السائحين بالمتحف من البرازيل وأمريكا، والذين أكدوا حرصهم على المجئ الى مصر وخصوصا أسوان للاستمتاع بجوها المشمش والدافئ ومشاهدة المعالم الأثرية بها والتعرف على الحضارة المصرية العريقة، مؤكدين أن مصر تعد بالنسبة لهم دولة آمنة للزيارة بفضل الإجراءات الاحترازية وضوابط السلامة الصحية التى يتم تطبيقها بالمطارات والفنادق والمطاعم والمتاحف والمواقع الأثرية.

كما التقى وزير السياحة والآثار بأصحاب الحرف التراثية بأسوان الذين حرصوا على الحديث معه واستعراض مشغولاتهم اليدوية التراثية ذات الألوان الزاهية والمعروفة بمدينة أسوان.

وكان وزير السياحة والآثار، ووزير الأوقاف، ومحافظ أسوان قد أجروا أمس الخميس جولة تفقدية لمشروعات التطوير والتجميل الجارية بمنطقة السوق السياحى وميدان المحطة وبلازا درة النيل.

وحرص الدكتور خالد العنانى على أن تبدأ أولى جولاته بالمدينة بزيارة السوق السياحى، للقاء أصحاب البازارات، والاستماع إلى مشاكلهم والتحديات التى تواجههم.

كما حدثهم الوزير عن مبادرة " شتى فى مصر"، والتى أطلقتها الوزارة ووزارة الطيران المدنى بالتعاون مع غرفة المنشآت الفندقية، وأهميتها فى تنشيط حركة السياحة الداخلية، لافتا إلى أن الهدف من هذه المبادرة فى المقام الأول هو دعمهم وتقديم العون لهم، وذلك فى إطار دعم الحكومة المصرية للقطاع السياحى ومساندة العاملين بالحرف والصناعات الصغيرة والمتوسطة الذين تضرروا من أزمة جائحة فيروس كورونا وضعف الحركة السياحية إلى البلاد.