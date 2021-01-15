مركز القاهرة الدولى يعقد اجتماعا مع ممثلى منظمات الأمم المتحدة

جدة - نرمين السيد - عقد أحمد عبد اللطيف، مدير مركز القاهرة الدولى لتسوية النزاعات وحفظ وبناء السلام، اجتماعاً عبر الفيديو كونفرانس مع ممثلى المنظمات التابعة للأمم المتحدة بالقاهرة لعرض أهم ملامح النسخة الثانية من منتدى أسوان للسلام والتنمية المستدامين والتى ستُعقد افتراضياً خلال الفترة من 1 إلى 5 مارس 2021، تحت عنوان "صياغة واقع إفريقى جديد: نحو تعاف أقوى وإعادة بناء أفضل".





وأشار مدير مركز القاهرة، إلى أن النسخة الثانية من منتدى أسوان ستركز على سبل التعافى من جائحة كورونا بما يُسهم فى تحقيق أهداف أجندة "2063" للاتحاد الإفريقى وأجندة التنمية المستدامة للأمم المتحدة 2030، وبما يعزز من مسيرة السلام والتنمية المستدامين فى القارة الإفريقية، كما عرض الجوانب الموضوعية للنسخة الثانية، مرحبا بالتعاون مع منظمومة الأمم المتحدة فى إطارها ومعربا عن تطلعه إلى إثراء هذه النسخة عبر مشاركتها فى أعمالها. وأكد المشاركون فى الاجتماع أهمية عقد النسخة الثانية من المنتدى، وذلك فى ضوء ما تتطلبه هذه المرحلة الدقيقة من تعزيز للتعاون الدولى من أجل تجاوز الأزمة الراهنة وتداعياتها الاقتصادية والاجتماعية على القارة الإفريقية. تجدر الإشارة إلى أن مصر نظمت النسخة الأولى من منتدى أسوان يومى 11 و12 ديسمبر 2019 خلال رئاستها للاتحاد الإفريقى، بوصفه منصة إفريقية رفيعة المستوى تطرح حلولاً إفريقية للتحديات التى تواجهها القارة فى مجالات السلم والأمن والتنمية المستدامة. ويجمع المنتدى بين مسئولين رفيعى المستوى ممثلين عن الحكومات الإفريقية وشركاء التنمية والمنظمات والمؤسسات المالية الدولية والإقليمية والقطاع الخاص والمراكز البحثية.

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