تضامن النواب تناقش تعديل أحكام صندوق تكريم الشهداء

جدة - نرمين السيد - تعقد لجنة التضامن الاجتماعى بمجلس النواب، غدا السبت، اجتماعا برئاسة النائب عبد الهادى القصبى رئيس اللجنة، لمناقشة مشروع قانون مقدم من الحكومة حول تعديل بعض أحكام قانون "إنشاء صندوق تكريم شهداء وضحايا ومفقودى ومصابى العمليات الحربية والإرهابية والأمنية وأسرهم" الصادر بالقانون رقم 16 لسنة 2018 "مشترك مع مكتب لجنة الخطة والموازنة".





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