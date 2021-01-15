النائب أحمد بهاء شلبى: قوانين الإفلاس والفرنشايز على رأس أجندتى التشريعية

جدة - نرمين السيد - قال المهندس أحمد بهاء شلبى، عضو لجنة المشروعات المتوسطة والصغيرة بمجلس النواب، عن حزب حماة وطن، أن أجندته التشريعية فى دور الانعقاد الأول ترتكز على عدد من القوانين الاقتصادية والتى تندرج تحت المحور التشريعى والرقابى.





وأضاف شلبى فى بيان أصدره، اليوم الجمعة، أنه فى طليعة هذه القوانين هو قانون الفرنشايز أو الامتياز التجارى والذى تعود الفكرة من وضع قانون ينظم هذا الامتياز التجارى هو عدم وجود قانون واضح يختص بهذا النوع من الاعمال الذى أصبح يمارس بكثره فى مصر، مؤكدا أن معظم دول العالم لديها قانون ينظم هذا النوع من الأعمال.

وأكد شلبى فى تصريحات له اليوم أن قانون الإفلاس، الذى أقر فى مجلس النواب السابق، هو ثانى القوانين الذى يأتى فى اطار قياس الأثر التشريعى، إذ أن هذا القانون لم يؤدى الغرض منه، إذ تلجأ الجهات المقرضة أو صاحبة التمويل إلى إلزام المقترض على التوقيع على شيكات أو إيصالات امانة نظير منح القرض وبهذا يصبح الشخص المقترض أو الذى يقترض لتنمية شركته أو أعماله مهددا فى حالة الإخفاق والتعثر ويصعب تطبيق قانون الإفلاس عليه مع وجود مثل تلك الضمانات الشخصية على طالب التمويل.

ولفت عضو لجنة المشروعات المتوسطة والصغيرة، أن مشروع قانون الحوافز الضريبية للمشروعات كثيفة العمالة ضمن أولويات الأجندة التشريعية له، حيث ينطبق هذا القانون على الشركات التى تم تأسيسها حديثا على قانون الاستثمار الجديد رقم 72 لعام 2017 بالرغم من أن معظم المشروعات والشركات كثيفة العمالة قد تم تأسيسها على قوانين اخرى مثل قانون 159 لسنة 1981، وهذا يعد تمييز أغفل باقى المشروعات والصناعات كثيفة العمالة.