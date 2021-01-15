الكنيسة الأرثوذكسية تقدم خدمات طبية للجالية الفلبينة في مصر

استقبل قداسة البابا تواضروس الثاني بالمقر البابوي بالكاتدرائية المرقسية بالعباسية، القمص داود لمعي المسؤول عن خدمة " سان بول" وكهنة كنيستنا القبطية الأرثوذكسية في جزر الفلبين، القس مينا موريس بالعاصمة مانيلا والقس كيرلس هاني بجزيرة تاكلوبن.

واستعرض قداسة البابا تواضروس الثاني معهم تقريرًا عن النشاط الرعوي لكنيستنا القبطية بجزر الفلبين خلال عام ٢٠٢٠، حيث قامت الكنيسة بدور ملحوظ في رعاية وخدمة أبنائها والمجتمع المحيط بها في الفلبين من خلال الاجتماعات الروحية والأنشطة المجتمعية والكورسات المتخصصة والخدمات الصحية التي قدمتها لمساعدة أبنائها والشعب المتضرر من أزمة انتشار فيروس كورونا المستجد.

أقرأ أيضا| الإنجيلية تضع إجراءات خاصة لجنازة المتوفي بفيروس كورونا

كما تم افتتاح عيادة الأسنان الخيرية بحضور السفير المصري في الفلبين أحمد شهاب الدين وطاقم السفارة المصرية، كما قام أيضًا السفير المصري بتهنئة الكنيسة والشعب بعيد الميلاد المجيد ونقل إلى الكنيسة تهنئة الرئيس عبد الفتاح السيسي.

أقرأ أيضا| البابا تواضروس الثاني يستقبل مطران أبو تيج وصدفا

وقامت الكنيسة القبطية الأرثوذكسية أيضًا بتقديم خدمة طبية للجالية الفلبينة في مصر بحضور السفير الفلبيني بالقاهرة.

واستقبل قداسة البابا تواضروس الثاني بابا الإسكندرية، بطريرك الكرازة المرقسية، أمس الخميس، بالمقر البابابوي بالقاهرة، رئيسات أديرة الراهبات.

وقال القس بولس حليم المتحدث باسم الكنيسة القبطية الأرثوذكسية، إنه جمع قداسة البابا تواضروس الثاني ورئيسات الأديرة جلسة أبوية تعرف خلالها على الأوضاع داخل الأديرة، وقدمن الراهبات التهنئة للبطريرك بعيد الميلاد المجيد.

ورئيسات الأديرة اللواتي حضرن اللقاء هن «تماف كيرية رئيسة دير الشهيد أبي سيفين بمصر القديمة، تماف أدروسيس رئيسة دير الأمير تادرس بحارة الروم، تماف تكلا رئيسة دير الشهيد مارجرجس بمصر القديمة، تماف أثناسيا رئيسة دير الشهيد مارجرجس بحارة زويلة، تماف باسيليا رئيسة دير السيدة العذراء بحارة زويلة».

واحتفلت الكنيسة القبطية الأرثوذكسية أمس الخميس بعيد الختان، حيث أقيمت صلوات القداس الإلهي بمختلف الكنائس والأديرة والإيبراشيات في مصر وبلاد المهجر.

و"عيد الختان" هو عيد سيدي صغير يخص ختان السيد المسيح بالجسد في لحم الغرلة حسب وصية الله المقدسة التي جاءت في (تك 17: 9-14): «هذا هو عهدي الذي تحفظونه بيني وبينكم وبين نسلك من بعدك، يختن منكم كل ذكر، فتختنون في لحم غرلتكم فيكون علامة عهد بيني وبينكم ابن ثمانية أيام يختن كل ذكر في أجيالكم.. فيكون عهدي في لحمكم عهدًا أبديًا.. وأما الذكر الأغلف الذي لا يختن في لحم غرلته فتقطع تلك النفس من شعبها إنه قد نكث عهدي.