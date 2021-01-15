نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر "مصر للطيران" تعلن انتهاء رحلات مونديال كرة اليد بنقل 11 منتخبا دوليا (صور) في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - كشفا شركة مصر للطيران، عن انتهاء وصول رحلاتها الجوية المخصصة لنقل الوفود الرسمية والمنتخبات الدولية المشاركة فى بطولة كأس العالم لكرة اليد للرجال المقامة فى الفترة من 13 وحتى 31 يناير الجارى، وذلك بوصول 11 منتخب دولى مع الالتزام بكافة الإجراءات الاحترازية للحفاظ على سلامة ضيوف مصر.

وصرح الطيار رشدى زكريا رئيس مجلس إدارة الشركة القابضة لمصر للطيران " أنه فى ضوء اهتمام القيادة السياسية والحكومة المصرية بنجاح تنظيم هذه البطولة الاستثنائية فى ظل جائحة كورونا وبتوجيهات وزارة الطيران المدنى برئاسة الطيار محمد منار، قامت الشركة الوطنية بدور الناقل الرسمى للبطولة والمشاركة فى الحملة الترويجية لها على متن الطائرات وفى مطار القاهرة وتقديم كافة تسهيلات السفر اللازمة والتخفيضات لضيوف مصر المشاركين فى مونديال كأس العالم لخروجه بالشكل المشرف لمكانة مصر الدولية بالتنسيق مع كافة الجهات المعنية.

و أضاف رئيس الشركة أن مصر للطيران قامت على مدى الأربعة أيام الماضية بنقل منتخبات ايسلندا، البرتغال، الكونغو، فرنسا، تونس، كرواتيا، سلوفينيا، المجر، البرازيل، سويسرا، البحرين ، بالإضافة إلى عدد كبير من منظمى البطولة وممثلى القنوات الرياضية العالمية والمصورين والإعلاميين لتغطية هذا الحدث الرياضى العالمى، وذلك وسط التزام تام بإتباع كافة الإجراءات الاحترازية والوقائية للحد من انتشار فيروس كورونا فى جميع مراحل السفر.

وتقدم زكريا بالشكر لجميع فرق العمل بمصر للطيران المعنية بتنظيم هذه البطولة والمكلفة باستقبال هذه الوفود لتعاملهم الاحترافى مع هذه الرحلات وعلى حسن أدائهم وتعاونهم المشرف تحت مظلة وزارة الطيران المدنى، مع كافة الجهات والوزارات المعنية بتنظيم الحدث، وكذا التنسيق مع كافة الأجهزة والعاملين بمطارى القاهرة وبرج العرب، وتمنى ختام ناجح للبطولة واستمتاع المشاركين بفترة إقامتهم فى مصر أثناء البطولة.