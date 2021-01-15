نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر انخفاض جديد في درجات الحرارة.. بيان عاجل من الأرصاد بشأن طقس الغد في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أعلنت هيئة الأرصاد الجوية، اليوم الجمعة حالة الطقس غدا السبت، حيث تشهد البلاد انخفاضًا في درجات الحرارة ومعدلات الرطوبة.

وحذرت الهيئة في بيان، من شبورة كثيفة في الساعات الاولي من الصباح، مناشدة المواطنين بتوخي الحذر اثناء القيادة.

وأشارت الهيئة، إلى أن البلاد تتأثر بامتداد منخفض جوي علي البحر المتوسط يؤثر علي الرياح جنوبية غربية علي شمال البلاد وامتداد مرتفع جوي علي باقي انحاء البلاد ويتزامن معه منخفض جوي في طبقات الجو العليا.

وأوضحت الهيئة أن البلاد تشهد غدا السبت يسود طقس معتدل علي القاهرة والوجه البحري وشمال الصعيد، ومائل للدفء علي جنوب الصعيد وجنوب سيناء فيما يكون مائل للبرودة علي السواحل الشمالية.

وليلا تتوقع الهيئة أن يسود طقس شديدة البرودة علي معظم أنحاء البلاد فيما يكون بارد علي جنوب سيناء والسواحل الشمالية.

وكشفت الهيئة عن أبرز الظواهر الجوية غدا السبت والتي تتمثل في شبورة كثيفة مصحوبة بأمطار خفيفة الي متوسطة (40% تقريبًا) على مناطق من السواحل الشمالية الغربية (السلوم ومطروح والإسكندرية ورشيد وبلطيم) على فترات متقطعة، وأمطار خفيفة (30% تقريبا) على مناطق من شمال الوجه البحرى (البحيرة-كفر الشيخ-الدقهلية) على فترات متقطعة كما تكون رياح نشطه مثيرة للأتربة علي القاهرة الكبرى والوجه البحري السواحل الشمالية وشمال الصعيد.

وبالنسبة لحالة البحر المتوسط مضطرب وارتفاع الموج من مترين ونصف الي ٣ أمطار والرياح جنوبية غربية أما حالة البحر الأحمر تكون خفيف الي معتدل وارتفاع الموج من متر الي متر ونصف والرياح شمالية غربية.

وبالنسبة لدرجات الحرارة، غدا السبت: القاهرة العظمى 20 درجة والصغرى 11 درجة، والإسكندرية العظمى 19 والصغرى 12 درجة، ومطروح العظمى 19 درجة والصغرى 12 درجة، وسوهاج العظمى 21 درجة والصغرى 09 درجة، وقنا العظمى 21 درجة والصغرى 09 درجة، وأسوان العظمى 22 درجة والصغرى 10 درجة.