أوكلاند سيتي يعلن انسحابه من كأس العالم للأندية بسبب كورونا

أخطر نادي أوكلاند سيتي النيوزيلندى الاتحاد الدولى لكرة القدم "فيفا"، اليوم الجمعة، أنه فى ضوء جائحة كورونا وتدابير الحجر الصحى التى تتطلبها سلطات نيوزيلندا، لن يتمكن النادى من المشاركة فى كأس العالم للأندية التى تقام فى مدينة الدوحة قطر خلال الفترة من 1 إلى 11 فبراير.

وقال فيفا فى بيان رسمى، "على الرغم من التبادلات المنتظمة بين فيفا والنادى والاتحاد النيوزيلندي لكرة القدم واتحاد أوقيانوسيا لكرة القدم في الأيام الأخيرة، إلا أن متطلبات سلطات نيوزيلندا فيما يتعلق بالعزل والحجر الصحي تتجاوز اختصاص الفيفا، وبالتالى فلم يكن من الممكن الوصول إلى حل".



وينفذ فيفا بالتعاون مع السلطات القطرية بروتوكول طبي وأمني شامل يوفر الضمانات اللازمة لحماية صحة وسلامة جميع المشاركين في المسابقة.



بعد انسحاب أوكلاند سيتي، فإن منافسات كأس العالم للأندية تنحصر بين الدحيل القطرى والأهلي وبايرن ميونخ الألمانى وأولسان هيونداي وتيجريس يو أن إل اليابانى، فيما يحدد الفائز بنهائي ليبرتادوريس والمقرر في 30 يناير ممثل أمريكا الجنوبية، لن تقام مباراة الجولة الأولى وسيبدأ الدحيل المنافسة من الدور الثاني بخلاف ذلك يبقى شكل المنافسة بلا تغيير.



ستجرى قرعة تحديد المواجهات المباشرة في مدينة زيورخ السويسرية يوم 19 يناير.