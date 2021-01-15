إصابة محمد بركات بفيروس كورونا وخضوعه للعزل المنزلي

تأكدت إصابة محمد بركات، مدير المنتخب الوطني الأول لكرة القدم، بفيروس كورونا بظهور إيجابية المسحة الطبية التى أجراها عقب شعوره ببعض الأعراض الخفيفة، ويخضع مدير المنتخب الوطني للعزل المنزلي وتنفيذ البروتوكول الطبى وفقا للإجراءات المتبعة.

وفى وقت سابق، كشف محمد بركات نجم الأهلي السابق، أن البرتغالي مانويل جوزيه مدرب الأهلي الأسبق صاحب فضل كبير عليه وكان يثق في إمكانياته جيدا فى الوقت الذي كان هناك كثيرون يهاجمون الصفقة ويشككون في نجاه مع القلعة الحمراء.

وقال بركات خلال تصريحات لبرنامج "سهرة خاصة" على قناة الأهلي، الكثيرون كانوا يقولوا أنني تقدمت في السن ولن أفيد الأهلي رغم أنه كان عندي 26 عاما وقت الانضمام للأهلي ومن يقول أنني أعاني من الغدة الدرقة، وقالي لي الملعب أمام لتقديم كل ما لديك.

أوضح: توقعت تسجيل هدف في مباراة القمة الشهيرة التي انتهت بنتيجة 3 / 3 وأعديت نفسي لاستم الكرة من عماد متعب وتمريرها على اليمين ثم تصويبها في المرمى.

يرى أن عام 2020 كان عام استثنائي بسبب ظروف كورونا وتوقف النشاط وتأجل المباريات وفترة كبيرة عاصرتها في الأهلي طالما يوجد عمل وإخلاص تصل إلى ما تريد وأهم من كل شيء هو إنكار الذات بدليل تصريحات محمود الخطيب أثناء تسلم جائزة جلوب سوكر في دبي، وما حدث في الأهلي ثمار عمل من عمر طويل

أشار إلى أن والتر بواليا صفقة مميزة للغاية للأهلي لأنه من أفضل اللاعبين في الدوري بالموسم الحالي وصفقة رابحة للأهلي.

أوضح أنه لابد من تحية الزمالك على تقديم مباراة قوية في نهائي دوري أبطال إفريقيا ولكن التوفيق في نهاية المطاف كان من نصيب الأهلي.

شدد على أن جمهور الأهلي من حقه يشاهد كل ما هو سعيد ويستحق ما وصل إليه الفريق الأحمر، متمنيا أن يستمر الأهلي في نجاحاته بالعام الجديد وأن يكون عام سعيدا على كل الجماهير الحمراء.