ضبط صاحب شركة غازات صناعية بالقليوبية لتجميع إسطوانات الأكسجين وبيعها بالسوق السوداء

تمكنت الأجهزة الأمنية من ضبط صاحب شركة لتجارة وتوزيع الغازات الصناعية بالقليوبية لقيامه بتجميع إسطوانات غاز الأكسجين بقصد بيعها بالسوق السوداء. وأكدت معلومات إدارة شرطة التموين بمديرية أمن القليوبية قيام (صاحب شركة لتجارة وتوزيع الغازات الصناعية) بتجميع إسطوانات الأكسجين وتخزينها بكميات كبيرة لبيعها بالسوق السوداء والإستفادة من فارق السعر مستغلاً الظروف الراهنة. وعقب تقنين الإجراءات أمكن ضبطه وبحوزته ( عدد 48 إسطوانة مملؤة بالأكسجين – عدد 12 إسطوانة أكسجين فارغة ) ، وبمواجهته أقر بإرتكابه الواقعة على النحو المشار إليه ،تم إتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة .

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