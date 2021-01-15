الأمن العام: ضبط تشكيل عصابي لسرقة خطوط المواد البترولية في القليوبية

نجح قطاع الأمن العام برئاسة اللواء علاء سليم مساعد وزير الداخلية، فى ضبط عناصر تشكيل عصابى تخصص فى سرقة خطوط المواد البترولية بالقليوبية باجمالى 7 أطنان. وردت معلومات لضباط إدارة البحث الجنائى بأمن القليوبية بإشراف مفتشى قطاع الأمن العام مفادها قيام أربعة عاطلين لثلاث منهم معلومات جنائية جميعهم "مُقيمين بدائرة مركز قليوب" ؛ بتكوين تشكيل عصابى "بتخطيط من المتهم الأول" تخصص نشاطه الإجرامى فى سرقة المواد البترولية من خطوط الأنابيب الخاصة بنقلها وحيازتهم لأسلحة نارية وذخائر لحماية ذلك النشاط وإختبائهم بمخزن خاص بالمتهم الأول "كائن بدائرة مركز قليوب" . وتم إستهداف المخزن بمأمورية برئاسة قطاع الأمن العام وبمشاركة مفتشى القطاع وضباط إدارة البحث الجنائى بأمن القليوبيةمدعومين بمجموعات قتالية من إدارة قوات الأمن. وأسفرت عن ضبطهم وبحوزتهم 5بنادق آلية- رشاش هيكلر وعدد من الطلقات مختلفة الاعيرة-250جم حشيش- سلاح أبيض-مبلغ مالي . وبمواجهتهم بما توصلت إليه التحريات أقروا بها وإعترفوا بتكوينهم التشكيل العصابى وسابقة قيامهم بتركيب كلبس على خط أنابيب بدائرة مركز قليوب و الإستيلاء منه على كمية من السولار (بلغت حوالى7طن) وقيامهم عقب ذلك ببيع كمية السولار المستولى عليها وأن المبلغ المالى المضبوط بحوزتهم من متحصلات البيع وحيازتهم للأسلحة النارية والذخائر لحماية نشاطهم الإجرامى والمواد المخدرة بقصد الإتجار . وتم اتخاذ الإجراءات القانونية وباشرت النيابة العامة التحقيقات. جاء ذلك تنفيذاً لتوجيهات اللواء محمود توفيق وزير الداخلية بإستهداف وضبط العناصر الإجرامية شديدة الخطورة وأفراد التشكيلات العصابية وبخاصة التى تزاول نشاطاً فى مجال سرقة خطوط أنابيب نقل المواد البتروليةوكذا حائزى الأسلحة النارية والذخائر والمحكوم عليهم الهاربين و متجرى المواد المخدرة وفى إطار خطة قطاع الأمن العام الهادفة لضبط التشكيلات العصابية وتصفية ذيولها .

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