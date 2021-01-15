«الأساطير لا تموت».. حفيدة صفوت الشريف تنعاه وتشكر تلامذته وأحبابه

«جدى حبيبى أسطورة. وزى ما بيقولوا الأساطير لا تموت».. هكذا علقت آية الشريف حفيدة وزير الإعلام الأسبق ورئيس مجلس الشورى صفوت الشريف بعد وفاته.

قالت آية الشريف، عبر منشور لها على حسابها على موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك، «جدى مش بس أسطورة مهنية وسياسية وفى صموده وقوته، جدى أسطورة في إنسانيته وأخلاقه وطيبة قلبه وحنيته، تأثرت بمشاركة أحبائي قصص عن جدو أسطورة العطاء والحب.. وأتمنى دائما نفتكره بالخير وندعو له».

وأضافت: «أتوجه بالشكر لكل من واساني بمشاعره الطيبة من أهل وأصدقاء وفنانين ورجال أعمال وإعلاميين، كان دائما جدى يقول إن أولاده في الإعلام هايفتكروه، رغم إنه ترك الوزارة من أكتر من 15 سنة، وكالعادة كانت دائما نظرته صائبة وثقته بهم عالية.. أشكركم».





وشيع إيهاب وأشرف صفوت الشريف جثمان والدهما رئيس مجلس الشورى السابق، من مسجد حسن الشربتلى بمنطقة التجمع الخامس، حيث توفى أمس الأربعاء، فى حضور عدد كبير من أفراد الأسرة وأصدقائه المقربين، بالإضافة إلى زكريا عزمى رئيس ديوان رئيس الجمهورية الأسبق حسنى مبارك، ورجل الإعلان إيهاب طلعت، والفنانة إلهام شاهين.