مصدر أمني يكشف حقيقة تحطيم تميمة كأس العالم لكرة اليد في طريق الواحات

نفى مصدر أمنى ما جرى تداوله على بعض المواقع الإلكترونية بشأن قيام الأجهزة الأمنية بتكثيف جهود ضبط المتهمين بتحطيم مجسم "تميمة بطولة كأس العالم لكرة اليد" بمدينة 6 أكتوبر.
وأكد المصدر أن هذا الخبر عارٍ تماماً من الصحة، وأن حقيقة الأمر تتمثل في أن مجسم التميمة المشار إليه مصنوع من مادة "الفوم" ومثبته بقاعدة خشبية بمدخل مدينة زويل من طريق الواحات بدائرة قسم شرطة حدائق أكتوبر.
وأشار المصدر أيضاً إلى أن سقوطها نتج عن سرعة الرياح دون تدخل بشري، ما أدى إلى تحطمها وتم رفعها بمعرفة شركة الدعاية المعنية بذلك وإيداعها بالمخازن ، وأنه جارى الإنتهاء من تصنيع البديل.
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