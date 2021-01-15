ضبط المتهمين بالتنمر على مواطن من ذوي الاحتياجات الخاصة هدد بالانتحار في فيديو

كشفت أجهزة الأمن ملابسات مقطع فيديو لأحد الأشخاص من ذوى الاحتياجات الخاصة وتهديده بالانتحار لتعرضه لبعض المضايقات والتعدى عليه بالضرب من جيرانه بالقاهرة، فى إطار جهود الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية لكشف ملابسات مقطع فيديو تم تداوله على أحد المواقع الإخبارية تضمن تضرر أحد الأشخاص من (ذوى الاحتياجات الخاصة) من قيام عدد من جيرانه بالتعدى عليه بالضرب، وتعرضه للاضطهاد، ومراودته لفكرة الانتحار.

بإجراء التحريات وجمع المعلومات توصلت جهود أجهزة البحث الجنائى إلى تحديد هوية الشخص، وتبين أنه (سباك وصاحب محل لبيع الأدوات الصحية – بدائرة قسم شرطة التبين بالقاهرة) ، وبمناقشته قرر بوجود خلافات سابقة بينه وبين (6 أشخاص "جيرانه بالمنطقة محل سكنه") لقيامهم بالتعدى عليه وذويه بالسب حال قيام أحدهم بمضايقة ابنته "من ذوى الاحتياجات الخاصة" والتنمر عليها ، والتعدى على زوجته بالسب، وكذا حصولهم على إيصال أمانة سبق وأن حرره الشاكى لمالك المحل عمله، وتحرير دعوى قضائية ضده بذلك الإيصال ، لمحاولة طرده من المحل.

تمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة ، من استهداف وضبط المتهمين ، وبمواجهتهم إعترفوا بإرتكاب الواقعة على النحو المشار إليه لذات السبب.