مواعيد تشغيل القطارات الروسية الجديدة واسعار تذاكر كل الخطوط ..مستند

أصدرت هيئة السكة الحديد تعليمات انضمامية جديدة رقم (2) لعام 2021 بدءًا من غد السبت .

وحصل دوت الخليج، على جداول مواعيد القطارات الروسية الجديدة وخطوط تشغيلها وأسعارها والتي جاءت كالآتي :

١_ تشغيل قطار 1012/1013 إكسبريس روسي القاهرة اسوان خدمة جديدة .

٢_ تشغيل قطار 1151/1150 اكسبريس روسي القاهرة المنصورة "خدمة جديدة" .

٣_ تشغيل قطار 1141/1140 اكسبريس روسي القاهرة الاسماعيلية "خدمة جديدة" إعتبارا من 16/1/2021.

٤_ تشغيل قطار 1012 ميعاد قيامه من القاهرة س 20:20، يصل اسوان س 11:20، وذلك إعتبارا من 17/1/2021.

٥_ تشغيل قطار 1013 ميعاد قيامه س 13:50 من اسوان يصل القاهرة س 3:55 .

بينما جاءت أسعار القطارات الروسية الجديدة ٢٠٢١ وفقًا للآتي :

سعر تذكرة القطار الروسي من القاهرة إلى بني سويف بقيمة 30 جنيهًا.

سعر تذكرة القطار الروسي من القاهرة إلى المنيا بقيمة 40 جنيهًا.

سعر تذكرة القطار الروسي من القاهرة إلى أسيوط بقيمة بـ 50 جنيهًا.

سعر تذكرة القطار الروسي من القاهرة إلى سوهاج بقيمة 55 جنيهًا.

سعر تذكرة القطار الروسي من القاهرة إلى قناة بقيمة 65 جنيهًا.

سعر تذكرة القطار الروسي من القاهرة إلى أسوان بقيمة 85 جنيهًا

سعر تذكرة القطار الروسي القاهرة - بنها 15 جنيهًا لمسافة 45 كم.

سعر تذكرة القطار الروسي القاهرة - قويسنا 15 جنيهًا لمسافة 124 كم.

(القاهرة - بركة السبع) 15 جنيهًا لمسافة 180 كم.

(القاهرة - طنطا) 20 جنيهًا لمسافة 86 كم.

(القاهرة - المحلة الكبرى) 20 جنيهًا لمسافة 114 كم.

(القاهرة - سمنود) 20 جنيهًا لمسافة 121 كم.

(القاهرة - المنصورة) 25 جنيهًا لمسافة 140 كم.

- خط "القاهرة - الإسماعيلية" والعكس

(القاهرة - بنها) 15 جنيهًا لمسافة 45 كم.

(القاهرة - منيا القمح) 15 جنيهًا لمسافة 63 كم.

(القاهرة - الزقازيق) 15 جنيهًا لمسافة 80 كم.

(القاهرة - أبو حماد) 20 جنيهًا لمسافة 99 كم.

(القاهرة - الإسماعيلية) 35 جنيهًا لمسافة 159 كم

ويمكنك الإطلاع علي كافة المواعيد الجديدة من خلال الجداول المرفقة

واستقبلت هيئة السكك عددا من عربات ركاب روسية منذ شهور، ضمن صفقة تصنيع وتوريد 1300 عربة جديدة والتي تعد أكبر وأضخم صفقة في تاريخ سكك حديد مصر والموقعة مع شركة "ترانسماش هولدنج" الروسية الممثل للتحالف الروسي المجري بقيمة مليار و16 مليونا و50 ألف يورو.

وأكد وزير النقل كامل الوزير حينها، أن عربات درجة ثالثة ذات تهوية ديناميكية، وأشار الوزير، إلى أن صفقة الـ 1300 عربة جديدة للركاب تشمل 800 عربة مكيفة (500 درجة ثالثة مكيفة وهى خدمة جديدة يتم تقديمها للركاب لأول مرة في تاريخ سكك حديد مصر و180 درجة ثانية فاخرة و90 عربة درجة أولى فاخرة و30 عربة بوفيه مكيفة) و500 عربة درجة ثالثة ذات تهوية ديناميكية.