درجات الحرارة اليوم فى القاهرة والمحافظات| اعرف احوال الطقس

تتوقع هيئة الأرصاد الجوية أن تشهد البلاد اليوم الجمعة 15 يناير طقس معتدل الحرارة بأغلب المناطق، فتستقر الأحوال الجوية بالقاهرة والوجه البحري، وشمال الصعيد، ومائل للدفء على السواحل الشمالية الشرقية وجنوب سيناء، وجنوب الصعيد، بينما يميل للبرودة على السواحل الشمالية الغربية.

كما تتوقع الهيئة أن تواجه السلوم ومطروح والإسكندرية ورشيد وبلطيم أمطار خفيفة لمتوسطة ولكن على فترات متقطعة، وأمطار خفيفة على كلا من البحيرة وكفر الشيخ والدقهلية.

درجات الحرارة بمحافظات مصر اليوم الخميس 15 يناير



درجات الحرارة في القاهرة الصغرى 11 والعظمى 19

درجات الحرارة فى الإسكندرية الصغرى 12 والعظمى 20

درجات الحرارة في بلطيم الصغرى 12 والعظمى 19

درجات الحرارة في بورسعيد الصغرى 13 والعظمى 19

درجات الحرارة فى رأس سدر الصغرى 13 والعظمى 21

درجات الحرارة فى نخل الصغرى 07 والعظمى 16

درجات الحرارة فى نويبع الصغرى 18 والعظمى 19

درجات الحرارة فى طابا الصغرى 17 والعظمى 20

درجات الحرارة فى كاترين الصغرى 05 والعظمى 18

درجات الحرارة فى الطور الصغرى 12 والعظمى 20

درجات الحرارة فى شرم الشيخ الصغرى 16 والعظمى 24

درجات الحرارة فى الغردقة الصغرى 16 والعظمى 25

درجات الحرارة فى مرسى علم الصغرى 16 والعظمى 24

درجات الحرارة فى مطروح الصغرى 12 والعظمى 18

درجات الحرارة فى السلوم الصغرى 11 والعظمى 17

درجات الحرارة فى سيوة الصغرى 11 والعظمى 18

درجات الحرارة فى الإسماعيلية الصغرى 13 والعظمى 20

درجات الحرارة فى السويس الصغرى 13 والعظمى 20

درجات الحرارة فى العريش الصغرى 11 والعظمى 18

درجات الحرارة فى رفح الصغرى 11 والعظمى 17

درجات الحرارة فى شبين الكوم الصغرى 11 والعظمى 18

درجات الحرارة فى طنطا الصغرى 11 والعظمى 19

درجات الحرارة فى دمنهور الصغرى 11 والعظمى 19

درجات الحرارة فى دمياط الصغرى 12 والعظمى 18

درجات الحرارة فى الزقازيق الصغرى 11 والعظمى 18

درجات الحرارة فى الفيوم الصغرى 11 والعظمى 19

درجات الحرارة فى بنى سويف الصغرى 10 والعظمى 19

درجات الحرارة فى المنيا الصغرى 09 والعظمى 19

درجات الحرارة فى اسيوط الصغرى 09 والعظمى 19

درجات الحرارة فى سوهاج الصغرى 10 والعظمى 20

درجات الحرارة فى قنا الصغرى 10 والعظمى 21

درجات الحرارة فى الأقصر الصغرى 10 والعظمى 21

درجات الحرارة فى أسوان الصغرى 11 والعظمى 23

درجات الحرارة فى أبوسمبل الصغرى 11 والعظمى 22

درجات الحرارة فى الوادى الجديد الصغرى 12 والعظمى 23

درجات الحرارة فى رأس حدربة الصغرى 15 والعظمى 23

درجات الحرارة فى أبو رماد الصغرى 15 والعظمى 25

درجات الحرارة فى حلايب الصغرى 15 والعظمى 24

درجات الحرارة فى شلاتين الصغرى 15 والعظمى 24