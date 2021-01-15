أسعار العملات العربية والأجنبية وفق البنك المركزي اليوم الجمعة 15 يناير

العملات العربية والأجنبية- أرشيفية

شهد سوق العملة بمصر حالة من الاستقرار بمتوسط أسعار الصرف للعملات العربية والأجنبية أمام الجنيه المصرى في الأسواق المصرية، بعدما تعرضت لانخفاض طفيف لبعض العملات أمس، ولم تختلف الأسعار كثيرًا اليوم الجمعة الموافق 14 يناير 2021، نظرًا لـ إجازة البنوك الأسبوعية اليوم الجمعة، فما نستعرض أسعار الصرف وفق آخر تحديث للبنك المركزي المصري على موقعه الرسمي. درجات الحرارة اليوم فى القاهرة والمحافظات| اعرف احوال الطقس

دوت الخليج ترصد متوسط أسعار الصرف الخاص بالعملات العربية والأجنبية بالجنيه كما عرضه البنك المركزي

أسعار العملات الأجنبية مقابل الجنيه المصري وفق البنك المركزي لليوم الجمعة 15 يناير

بلغ سعر الدولار الأمريكي للشراء 15.62 جنيه، و 15.72 للبيع. وسجل سعر شراء اليورو 18.94 جنيه، ووصل سعر البيع إلى 19.07 جنيه. ووصل سعر الجنيه الاسترليني للشراء إلى 21.29 جنيه، وللبيع 21.43 جنيه. بينما وصل سعر الفرنك السويسري للشراء 17.53جنيه، وللبيع 17.65 جنيه. والين الياباني بلغ سعر الشراء لـ 15.008، وسعر البيع 15.105 جنيه. أما اليوان الصيني وصل سعر الشراء لـ 2.41 جنيه، و2.43 للبيع. أسعار العملات العربية مقابل الجنيه المصري وفق البنك المركزي اليوم الجمعة 15 يناير

بلغ سعر الريال السعودي 4.16 جنيه للشراء، و للبيع 4.19 جنيه. وسجل الدينار الكويتي 51.48 جنيه للشراء، وسعر البيع 51.88 جنيه. فيما بلغ سعر الدرهم الإماراتي 4.25 جنيه للشراء، و 4.28 جنيه للبيع. فيما جاءت أسعار الصرف الرسمية لكلا من: الدينار البحريني 41.41 للشراء، و 41.768 للبيع. والريال القطري وصل سعر الشراء الخاص به لـ 4.287 جنيه، وسعر البيع 4.324 جنيه.



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