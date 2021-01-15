اللجنة الطبية لمونديال كرة اليد: نجري تحليل pcr للمشاركين كل 24 ساعة

نشرت وزارة الصحة المصرية صور للاعبين بطولة كأس العالم لكرة اليد والمشاركين فيها، أثناء اجراء التحاليل والمسحات الطبية الخاصة بفيروس كورونا لتجنب إصابة أي منهم، مؤكدة أن تحليل الـ "Pcr"، يتم على كل الفرق والمشاركين بالمونديال كل 24 ساعة.

اللجنة الطبية: إجراء 7205 تحليل كورونا للمشاركين بكأس العالم لكرة اليد



وزارة الصحة: خدمات طبية لـ 806 من المشاركين في مونديال اليد2021



وأكدت وزارة الصحة عبر صفحتها الرسمية بموقع التغريدات القصيرة "تويتر"، أن اللجنة الطبية المسئولة بطولة كأس العالم لكرة اليد 2021 تقدم الخدمات الطبية لـ 806 من المشاركين بفنادق إقامة الوفود.

وكتبت الوزارة:" اللجنة الطبية لبطولة كأس العالم لكرة اليد: إجراء تحليل ال "pcr" لفيروس كورونا كل 24

ساعة لجميع الفرق والمشاركين في البطولة".

صور تعقيم أماكن إقامة لاعبين بطولة كأس العالم لكرة اليد



كما شاركت الوزارة أمس الجمهور المصري بصور لتعقيم أماكن إقامة الفرق الرياضية المشتركة في البطولة، مؤكدة عن التنسيق مع وزراة الشباب والرياضة لتطبيق الاجراءات الاحترازية والوقائية بشكل دائم لمنع ظهور وانتشار فيروس كورونا بين اللاعبين والمشاركين.

بطولة كأس العالم لكرة اليد 2021



يذكر أن النسخة الـ 27 من بطولة كأس العالم لكرة اليد للرجال والذي تستضيفها مصر في خلال الفترة من 13 يناير حتى 31 يناير ، والتي تضم 32 منتخبًا ، انطلقت أمس الأول يوم الأربعاء في الصالة المغطاة لاستاد القاهرة بدون جمهور للمرة الأولى في تاريخها بسبب انتشار فيروس كورونا.

مباراة منتخب مصر غدًا ببطولة كأس العالم لكرة اليد 2021



ومن المقرر أن تقام اليوم الجمعة 8 مباريات والتي تضم لقاءات المجموعات الأربع الأولى، ولم يلعب اليوم المنتخب المصري بل يعمل على إنهاء استعداداته بقيادة مديره الفنى الإسبانى باروندو جارسيا، لمواجهة منتخب مقدونيا غدًا السبت الموافق 16 يناير.