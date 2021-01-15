أميرة صابر لـ دوت الخليج: نسعى إقامة علاقات متوازنة بالخارج.. ونمثل مصر دوليًا.. فيديو

قالت النائبة أميرة صابر، أمين سر لجنة العلاقات الخارجية بمجلس النواب:" نحن فى ظرف دقيق وصعب، والسنوات الماضية كانت صعبة فى إقامة علاقات متوازنة وبناء استراتيجية، وتوازنا كثيرة دولية دقيقة وصعبة جدا، والسنوات المقبلة ستشهد نفس الدقة، ونفس الظرف بالغ الصعوبة.

أميرة صابر: الأزمة الليبية والملف الإثيوبي على قائمة أولوياتنا

وتابعت أمين سر لجنة العلاقات الخارجية بمجلس النواب، أميرة صابرة لـ دوت الخليج:" نواجه العديد من الأزمات، مثل الأزمة الليبية، وملف إثيوبيا، ويشرفنا تمثيل مصر فى الخارج".

أميرة صابر: نأمل أن نكون على قدر المسئولية

وأختتمت عضو مجلس النواب، أميرة صابر:" نأمل أن نكون على قدر المسئولية وأن نمثل مصر بشكلها المشرف، وأن نتمكن من توصيل صوت مصر بالخارج، فعندما تكون العلاقات المصرية الخارحية قوية، يعود بهذا بخير إلى صالح المواطن.