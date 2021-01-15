أميرة صابر لـ دوت الخليج: نسعى إقامة علاقات متوازنة بالخارج.. ونمثل مصر دوليًا.. فيديو

أميرة صابر - أرشيفية
قالت النائبة أميرة صابر، أمين سر لجنة العلاقات الخارجية بمجلس النواب:" نحن فى ظرف دقيق وصعب، والسنوات الماضية كانت صعبة فى إقامة علاقات متوازنة وبناء استراتيجية، وتوازنا كثيرة دولية دقيقة وصعبة جدا، والسنوات المقبلة ستشهد نفس الدقة، ونفس الظرف بالغ الصعوبة.
أميرة صابر: الأزمة الليبية والملف الإثيوبي على قائمة أولوياتنا
وتابعت أمين سر لجنة العلاقات الخارجية بمجلس النواب، أميرة صابرة لـ دوت الخليج:" نواجه العديد من الأزمات، مثل الأزمة الليبية، وملف إثيوبيا، ويشرفنا تمثيل مصر فى الخارج".
أميرة صابر: نأمل أن نكون على قدر المسئولية
وأختتمت عضو مجلس النواب، أميرة صابر:" نأمل أن نكون على قدر المسئولية وأن نمثل مصر بشكلها المشرف، وأن نتمكن من توصيل صوت مصر بالخارج، فعندما تكون العلاقات المصرية الخارحية قوية، يعود بهذا بخير إلى صالح المواطن.
وفقا للمادة (42)، تنتخب كل لجنة فى أقرب وقت ممكن فى بداية كل دور انعقاد عادى من بين أعضائها رئيساً ووكيلين وأمينا للسر، وذلك بالأغلبية المطلقة لعدد أعضائها، وتقدم الترشيحات كتابةً إلى رئيس المجلس خلال الفترة التى يحددها مكتب المجلس، ويعلن الرئيس هذه الترشيحات لأعضاء المجلس، وتجرى الانتخابات بين المرشحين بطريق الاقتراع السرى تحت إشراف لجنة يشكلها مكتب المجلس من بين أعضاء اللجان غير المتقدمين للترشيح لمناصب مكاتب اللجان، وإذا لم يتقدم للترشيح أحد غير العدد المطلوب أُعلِن انتخابُ المرشحين بالتزكية، ويعلن رئيس المجلس نتيجة انتخابات مكاتب اللجان، ويبلغها إلى الوزراء الذين تدخل أعمال وزاراتهم فى اختصاصات اللجنة.
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