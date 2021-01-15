اسعار الحديد اليوم في مصر

شهدت أسعار الحديد الفترة الأخيرة استقرار بعدما تعرضت للارتفاع بنهاية العام الماضي بسبب زيادة أسعار خام البيلت عالميًا، فيما انخفضت أسعار باقي مواد البناء من اسمنت وجبس اليوم الجمعة، حيث تشهد تذبذب في أسعارها ما بين الارتفاع والانخفاض، خاصة في ظل القرارات الجديدة التي تنفذها الدولة الخاصة بالبناء.

أسعار العملات العربية والأجنبية وفق البنك المركزي اليوم الجمعة 15 يناير

دوت الخليج تستعرض أسعار الحديد اليوم والأسمنت بأنواعه



أسعار الحديد اليوم

سجل سعر طن حديد عطية 13 ألف و400 جنيه، فيما سجل سعر حديد عز والدخيلة 13 ألف و700 جنيه للطن، وسجل سعر طن حديد المصريين 13 ألف و500، وحديد الكومي 13 ألف و300 جنيه، ونفس السعر سجله حديد المراكبي ليكون 13 ألف و300 جنيه للطن، ومثله حديد بيانكو أيضًا.

أسعار الأسمنت المسلح



وصل سعر طن أسمنت الشركة العربية المسلح إلى 780 جنيه، و سعر طن أسمنت الشركة العربية النصر بلغ 750جنيه، وسجل طن أسمنت المصري 750 جنيه، و طن أسمنت العسكري 740جنيه، ووصل سعر طن أسمنت طرة وحلوان 760جنيه، وحقق سعر أسمنت المسلة إلى 720 جنيه للطن.

أسعار الجبس

بلغ سعر طن جبس الدولية إلى 700 جنيه للطن، وسعر طن جبس المعمار إلى 690جنيه، وطن جبس العامرية بلغ 650جنيه.

أسعار الأسمنت الأبيض

جاء متوسط سعر الأسمنت الأبيض العادة 2500 جنيه للطن، والأسمنت الأبيض سوبر سيناء وصل سعره إلى 2450 جنيه، ليسجل سعر طن أسمنت الواحة الأبيض إلى 2420 جنيه.

أسعار الأسمنت المقاوم

استقر سعر طن أسمنت السويدى المقاوم للملوحة عند 795 جنيه، ووصل سعر طن أسمنت المنيا المقاوم للملوحة لـ 755 جنيها، وسعر طن أسمنت لافارج المقاوم للملوحة وصل إلى 790جنيه، ووصل سعر طن أسمنت السويس المقاوم للملوحة 790 جنيه، بينما بلغ سعر طن أسمنت النخيل المخلوط 640 جنيها، وسعر طن الواحة المخلوط استقر عند 670 جنيها.