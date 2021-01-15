وزير الإسكان يعلن عن انتهاء تنفيذ ٥٩٧٦ وحدة سكنية بمشروعي دار مصر وJANNA

أعلن الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، عن انتهاء تنفيذ ٥٩٧٦ وحدة سكنية (159 عمارة) وذلك بمشروعي دار مصر للإسكان المتوسط، و مشروع JANNA للإسكان الفاخر في مدينة العبور.

تنفيذ 65% من مشروع عمارات مدينة السلام بديل لسكان المناطق العشوائية

رئيس جهاز العبور: جار تنفيذ المشروعات الخدمية بعمارات مدينة السلام

رئيس جهاز مدينة العبور يكشف تفاصيل أعمال المشروعات الخدمية

مشروعات الطرق بمدينة العبور

وأوضح الجزار أنه جارٍ تنفيذ ٥٠٧٢ وحدة سكنية وإدارية وتجارية بمعدل (134 عمارة) في مشروع عمارات مدينة السلام، الذي يشرف على تنفيذه جهاز المدينة، باعتباره سكن بديل لسكان المناطق العشوائية بنسبة تنفيذ بلغت نحو 65%، وجارٍ تنفيذ أعمال المرافق والخدمات بالمشروع حسب تنسيق الموقع.ونشرت الصفحة الرسمية لرئاسة مجلس الوزراء تلك الأنباء، بجانب ما صرح به المهندس أحمد عمران، رئيس جهاز تنمية مدينة العبور، الذي أكد أن المشروعات الخدمية بمشروع عمارات مدينة السلام جار تنفيذها وتشمل :"حضانة – مركز طبى – مخبزين – مدرسة تعليم أساسي سعة 66 فصلاً – مدرسة تعليم ثانوى سعة 33 فصلاً".وأشار عمران أنه جارٍ تنفيذ أعمال المرافق والطرق من "مياه – صرف – طرق"، بنسبة 25%، بجانب أعمال التغذية الكهربائية بنسبة 24%، كما تم الانتهاء من تنفيذ رافع الصرف الصحي للعمارات وجارٍ استلام الموقع.و في عام 2020، تنفيذ ما يتعلق بالمشروعات الخدمية منها:"مستشفى عام – قسم شرطة – مركز شباب – مبنى الجهاز – موقف الأتوبيس الإقليمي – مبنيي هايبر ماركت".أوضح رئيس جهاز تنمية مدينة العبور، أنه تم الانتهاء من تنفيذ مشروعات عدة منها:"تطوير الطريق الرئيسي - نفقى سيارات على الطريق الرئيسي - تطوير خط 10 "محور 30 يونيه حاليا " - نفقي مشاة رئيسيين على المحور الرئيسي - أعمال تصميم و تنفيذ عمل صناعي لحماية الخطوط الناقلة للمياه العكرة أسفل الدائري الأوسطي"، مؤكدًا أن أعمال تطوير المحور الغربي للمدينة جاري تنفيذها.