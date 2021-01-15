وزير القوى العاملة يعلن عن تعيين 716 شابًا منهم 150 من ذوي القدرات ببور سعيد

كشف محمد سعفان وزير القوى العاملة، عن تعيين 716 شابًا منهم 150 من ذوي القدرات الخاصة، وذلك عن طريق مديرية القوى العاملة بمحافظة بور سعيد التي قامت بتعيينهم في منشآت القطاع الخاص من خلال شهادات القيد المرتدة "كعب العمل".

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وتابع سعفان أن المسجلين بمكاتب التشغيل التابعة للمديرية بلغوا 1330 شابًا منهم 46 من ذوي الاحتياجات الخاصة، بجانب استخراج 472 شهادة قياس مستوى مهارة وكارنيه مزاولة حرفة.

شكاوى لوزارة القوى العاملة

وأضاف وزير القوى العاملة، أن المديرية تلقت في مجال علاقات العمل 162 شكوى، تم تسوية شكوتين منها، وحِفظ 113 منها، وإحالة 17 شكوى للمحكمة العمالية، بينما هناك 30 شكوى مازالت تحت البحث والدراسة.

صرف منح العمالة الغير منتظمة

ولفت سعفان أن المديرية صرفت منح للعمالة غير المنتظمة المسجلة بالمديرية لرعايتهم بشكل اجتماعي وصحي، موضحًا أنه تم صرف 13 ألف جنيه لـ 6 عمال منحة مولود، و منحتين وفاة بمبلغ 20 ألف جنيه، و 5 آلاف جنيه كرعاية صحية لعامل آخر، بالإضافة إلى استخراج 150 شهادة "أمان" تبلغ كلًا واحدة منها 500 جنيه وتم تسليمهم العمال المسجلين بوحدة العمالة غير المنتظمة .

إنجازات القوى العاملة ديسمبر 2020

ومن جانبه لفت السيد السنجابي مدير المديرية - في تقريره للوزير عن إنجازات المديرية خلال شهر ديسمبر الماضي 2020، والتي جاءت كالتالي:

. قامت المديرية بالتفتيش من خلال مكاتب التفتيش العمالي على 468 منشأة، دوري نهاري وحملات، وأسفر عن تحرير 52 محضرًا عماليًا، وعقد ندوات توعية.

. التفتيش على 114 منشأة من مكاتب السلامة والصحة المهنية، والتي أسفرت عن تحرير 22 محضر مخالفة لاشتراطات السلامة والصحة المهنية.

.عقدت المديرية 13 ندوة توعية ليصل من خلالها عدد المستفيدين حوالي 120 مستفيد في مجال السلامة والصحة المهنية وتأمين بيئة العمل وأنواع المخاطر التي يواجهها العمال، بجانب شرح طرق الوقاية منها.