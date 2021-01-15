رامي مالك وروبرت دي نيرو وجون ديفيد واشنطن بفيلم واحد.. تعرف على التفاصيل

فجر موقع Deadline مفاجأة لعشاق أفلام هوليوود، حيث أعلن عن مشاركة النجم الكبير روبرت دي نيرو، النجم الأمريكي من أصل مصري رامي مالك بفيلم من إخراج "ديفيد أوراسل"، والذي لم يتم الإعلان عن أسمه بعد.

رامي مالك روبرت دي نيرو جون ديفيد واشنطن بفيلم واحد

ودومع انضمام النجم روبرت دي نيرو للفيلم يزداد حماس الجمهور له نظرًا لأنه يجمع نخبة كبيرة من النجوم أبرزهم رامى مالك وزوي سالدانا، وجون ديفيد واشنطن، ومارجوت روب، وكريستيان بيل، وانيا تايلو التي نجحت في شخصيتها بمسلسل "مناورة الملكة" بشكل كبير وكان لها شعبية عريضة.

تصوير فيلم جديد لرامي مالك وروبرت دي نيرو

يذكر أن الفيلم يتم تصويره في الوقت الحالي في لوس أنجلوس، وسينتج إنتاجه بموجب اتفاقية Regency التي عقدتها مع فوكس و ديزني، وعودة جديدة للمخرج ديفيد بعد غياب دام لخمس سنوات تقريبًا فكان أخر عمل له عام 2015، فكان آخر فيلم قدمه فيلم ، Joy بطولة جينيفر لورانس، مما جعل الفنانين متحمسين للعمل معه من جديد وتقديم أفضل ما لديهم تحت إشرافه.

وقف تصوير فيلم رامي مالك مرات بسبب فيروس كورونا

ومن ناحية أخرى لم تعلن أي جهة من الجهات المسئولة عن الفيلم عن قصته وتفاصيل أحداثه، منذ أن تم التخطيط لبدء إنتاج الفيلم فى أبريل الماضي قبل أن يتعرض لوقف أي تصوير وتجهيزات بسبب جائحة كورونا التي لعنت دول العالم وفرضت عليهم إجراءات إلزامية وقائية للحد من انتشار الفيروس.

فيلم رامي مالك ودينزل واشنطن الجديد The Little Things

يذكر أن رامي مالك يشارك دينزل واشنطن في فيلم The Little Things، والمقرر عرضه قريبًا، حيث طرحت الشركة المنتجة له البرومو الدعائى للفيلم عبر موقع الفيديوهات العالمي "يوتيوب" ومختلف المنصات على كافة وسائل السوشيال ميديا، وظهر النجمان رامي مالك ودينزل واشنطن بأغلب مشاهد البرومو الذي خرج بشكل ملئ بالاثارة والتشويق مما يزيد من حماس الجمهور من محبي السينما الأمريكية لمشاهدة الفيلم فور عرضه.