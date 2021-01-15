سميرة الجزار: نسعى من خلال لجنة الخطة والموازنة إلى تخفيض نسب البطالة وتحقيق العدالة

فالت النائبة سميرة الجزار، عضو مجلس النواب عن الحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي، بعد انضمامها للجنة الخطة والموازنة بالبرلمان، أن اللجنة من أهم اللجان داخل البرلمان لدورها الكبير في تحديد توجهات الدولة وإنحيازاتها.

سميرة الجزار: أمامنا تحديات كثيرة

وأكدت النائبة سميرة الجزار، في تصريحات لها، أن أمامها تحديات كثيرة من خلال عضويتها داخل اللجنة وذلك بهدف تحقيق العدالة الإجتماعية، وتقليل نسب البطالة، بالإضافة إلى منظومة أجور وتأمينات عادلة لكل الناس .

وأشارت عضو مجلس النواب، سميرة الجزار، إلى أن مصر تعتمد على نظام التصنيف الثنائي للموازنة العامة وذلك كالآتي :

أولاً- التصنيف الاقتصادي للموازنة وفقا لنوع الإنفاق أو الإيراد والهدف منه ، ولابد أن يكون الإنفاق بهدف تحقيق نمو إقتصادى وعدالة إجتماعية للشعب فعلى سبيل المثال: بالنسبة للإيراد سأسعى الى فرض ضرائب على الوحدات المغلقة بغرض الإستثمار أو المضاربة وبالنسبة للإنفاق سأسعى أن يكون الإنفاق إستثمارى وبهف بناء مصانع كثيفة العمالة.

ثانيا - التصنيف الوظيفي للموازنة والتي تنقسم إلي 10 قطاعات وهي كالآتي : ( قطاع الخدمات عامة - قطاع الدفاع والأمن القومى ، قطاع التعليم ، قطاع الصحة ، قطاع الشباب والثقافة والشئون الدينية ، قطاع الحماية الاجتماعية ، قطاع الشؤون الاقتصادية ، قطاع النظام العام وشئون الأمن والسلامة العامة ، قطاع حماية البيئة ، قطاع الإسكان والمرافق المجتمعية ).