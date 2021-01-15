قيادة دفة البرلمان .. الهيئة البرلمانية لحزب الحرية تهنيء هيئة مكتب النواب برئاسة المستشار حنفي جبالي

قدمت الهيئة البرلمانية لحزب الحرية بمجلس النواب برئاسة النائب محمد عطية الفيومي، بالتهنئة للمستشار الدكتور حنفي جبالي رئيس مجلس النواب على الثقة الغالية التى أولاها الأعضاء بانتخابه رئيسا للمجلس، والمستشار أحمد سعد الدين وكيل أول مجلس النواب، والنائب محمد أبو العينين وكيل مجلس النواب.
الهيئة البرلمانية لحزب الحرية بمجلس النواب
وأكدت الهيئة التى تضم في تشكيلها كل من النائب محمد عطية الفيومي، والنائب معتز محمود، والنائبة أمل سلامة، والنائب أحمد مهني، والنائبة جيها بيومي، علي ثقتها في قيادة هيئة المكتب برئاسة المستشار حنفي جبالي لدفة مجلس النواب والاضطلاع باختصاصاته في أداء مهمة النواب الوطنية الجليلة.
مجلس النواب 2021
كما هنأت الهيئة البرلمانية لحزب الحرية كل أعضاء مجلس النواب الجدد متمنيًا لهم التوفيق والسداد في خدمة وطننا مصر، وفي أداء رسالته التي ناطها به الدستور والقانون .
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