لديه فكر ورؤية ويملك طموح الشباب..الهيئة البرلمانية لحزب الحرية تهنيء النائب أشرف رشاد لاختياره زعيمًا للأغلبية

تقدمت الهيئة البرلمانية لحزب الحرية بمجلس النواب برئاسة النائب محمد عطية الفيومي، بالتهنئة للنائب أشرف رشاد لاختياره رئيسا للهيئة البرلمانية لحزب مستقبل وطن وزعيما الأغلبية بمجلس النواب، والمستشار أحمد سعد الدين وكيل أول مجلس النواب، والنائب محمد أبو ‏العينين وكيل مجلس النواب.

النائب أشرف رشاد زعيما للأغلبية بمجلس النواب

وأكدت الهيئة التى تضم في تشكيلها كل من النائب محمد عطية الفيومي، والنائب معتز محمود، والنائبة أمل سلامة، والنائب أحمد مهني،والنائبة جيهان بيومي، على ثقتها في قيادة النائب أشرف رشاد لحزب الأغلبية تحت القبة البرلمانية وذلك لما يحمله من فكر ورؤية مستقبلية وإمتلاكه لطموح الشباب الواعد الذي يحمل مستقبل مصر بين يديه .

الفصل التشريعي الثاني لمجلس النواب

وتمنت الهيئة التوفيق والسداد للنائب أشرف رشاد فى أداء مهمته إنطلاقا من الدور التشريعى الكبير لمجلس النواب، داعيين المولى عز وجل أن يوفقه ويوفق جميع أعضاء مجلس النواب فى مسئولياتهم الجسام لما فيه خير وصلاح البلاد تحت قيادة رئيس الجمهورية عبد الفتاح السيسى.

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