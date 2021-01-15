وزارة الصحة تنفى توزيع لقاحات كورونا وفق للشرائح الاجتماعية للمواطنين

نفت وزارة الصحة المصرية ما تم تداوله ببعض المواقع الإلكترونية ووسائل التواصل الإجتماعي المختلفة حول خريطة توزيع لقاحات فيروس كورونا بأنواعها المختلفة وفق للشرائح الإجتماعية للمواطنين.

وزير القوى العاملة يعلن عن تعيين 716 شابًا منهم 150 من ذوي القدرات ببور سعيد



ونشر المركز الإعلامي لمجلس الوزراء بعد تواصله مع وزارة الصحة ما قالته الوزارة في هذا الشأن، حيث أكدت أن الخريطة المتداولة لتوزيع لقاحات كورونا بحسب الشرائح الاجتماعية للمواطنين مزيفة نافية علاقة الوزارة بها، مؤكدة أن الدولة المصرية تعمل على توفير لقاحات كورونا لكافة المواطنين دون تفرقة أيا كان طبقته الإجتماعية.

وزارة الصحة: الاولولية في توزيع لقاحات كورونا للفئات الأكثر عرضة للإصابة بالفيروس



وتابعت أن توزيع لقاح كورونا لا يتم على أسس طبقية أو إجتماعية، بينما سيتم منح الأولوية للفئات الأكثر عرضة للإصابة بالفيروس، ومنهم:"الأطقم الطبية، وأصحاب الأمراض المزمنة وكبار السن"، لافتة أن صندوق "دوت الخليج" سيتحمل تكلفة اللقاح عن الأشخاص غير القادرين والفئات المستحقة ذات الأولوية المتقدمة، بغرض تحقيقًا للعدالة الاجتماعية.

موقع وزارة الصحة للتسجيل للحصول على لقاح كورونا



وفي ذات السياق أطلقت وزارة الصحة موقع إلكتروني لتسجيل طلبات الراغبين في الحصول على اللقاح على أن يتلقى المتقدمون في المرحلة الأولى رسالة نصية تخطرهم بمواعيد وأماكن التوجه لتلقي اللقاح، على أن يتم ربط الموقع بمراكز توفير اللقاح بمختلف المحافظات، والتي يتوفر بها عدة مسارات منها:

. منطقة إرشادية لتوعية الفئات المستهدفة بالتطعيم كأولوية.

. منطقة إدارية لمراجعة البيانات وتسجيلها على المنظومة الخاصة بالتسجيل للقاحات.

. غرفة موافقة مستنيرة يتم بها إطلاع الأشخاص على جميع الشروط، وغرفة للتطعيم، ومكان مخصص لحفظ اللقاح.

احصائية كورونا في مصر



والجدير بالذكر أن أخر مستجدات نشرتها وزارة الصحة والسكان المصرية حول إحصائية فيروس كورونا بمصر، كانت ارتفاع حالات الشفاء من مصابي فيروس كورونا ليصل عددهم إلى 121072 وتم خروجهم من المستشفيات، بينما سجلت 1022 حالة إيجابية جديدة بالفيروس و59 حالة وفاة.