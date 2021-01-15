غدا.. برنامج "ابن مصر" يستضيف محمود عبد ربه.. وتفاصيل مهمة عن حياة الرحل أحمد زويل

يستضيف برنامج “ابن مصر” الذي يقدمه الإعلامي مصطفي المنشاوي على شاشة فضائية المحور، غدا السبت فى العاشرة مساء، الدكتور محمود عبد ربه الرئيس التنفيذي لمدينة زويل للعلوم والتكنولوجيا، فى حلقة خاصة للحديث عن حُلم الحاضر الغائب، وأمل المصريين في الحياة رغم الرحيل.

فاصيل البرنامج

يكشف الرئيس التنفيذي لمدينة زويل للعلوم والتكنولوجيا خلال اللقاء عن ثمرة شجرة العلم التي ذرعها الدكتور الراحل أحمد زويل وتلاميذه، ويوضح دعم الدولة المصرية للحلم وعلى رأسها الرئيس عبد الفتاح السيسي.

ويتحدث عبد ربه عن تفاصيل الإنشاءات الضخمة التي تشرف عليها الهيئة الهندسية للقوات المسلحة داخل المدينة، وتكلفتها، وأسرار دعم الدولة واهتمام القيادة السياسية بحلم الراحل أحمد زويل.

ويوضح مراحل ومعايير اختيار الطلاب الذين يدرسون بالمدينة، ومصادر التمويل الرئيسية للمدينة.

وعقد البرنامج لقاءات خاصة جدًا مع عدد من الشخصيات وعلى رأسهم الفريق مهاب مميش مستشار رئيس الجمهورية لمشروعات محور قناة السويس والموانئ البحرية، ووزيرة الهجرة نبيلة مكرم، والمفكر الإقتصادي الدكتور حسن راتب، رئيس مجلس أمناء جامعة سيناء، والدكتور أحمد زكي بدر رئيس مجلس امناء جامعة 6 اكتوبر، ورئيس إئتلاف دعم مصر النائب عبدالهادي القصبي.