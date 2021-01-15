وليد سعد يشيد بأغنية ليه لمحمد فؤاد

أشاد الملحن وليد سعد الفنان محمد فؤاد على أغنيته الجديدة التي تحمل عنوان "ليه"، مؤكدًا أنها عودة قوية له بعد غياب سنوات عن آخر ألبوم طرحه بالأسواق.

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وهنأ سعد جمهور النجم محمد فؤاد، لعودته مرة أخرى، بأغنية جديدة تعبر عنه ومن النوع المعتاد عليه جمهوره منه، وذلك بعد الانتقادات الكبيرة التي تعرض لها بعد طرحه مؤخرًا لأغنية الحفلة، وكتب عبر صفحته الرسمية بموقع التغريدات القصيرة "تويتر":"محمد فؤاد عامل أغنية جامدة جدًا، هو دا فؤش الأصلي..تحفة الاغنية.. مبروك لكل عشاق وجمهور محمد فؤاد الاغنية الجامدة".

مشاهدات بالآلاف لأغنية ليه بعد ساعات من طرحها

ونجحت أغنية"ليه" في حصد اكثر من الـ 200 ألف مشاهدة، عقب ساعات قليلة من طرحها عبر قناته الرسمية على موقع الفيديوهات العالمي "يوتيوب".

كلمات أغنية ليه لمحمد فؤاد



وجاءت كلماتها كالتالي:

يوميها لما جه قالي نبعد قولت أه.. وساعتها ليه ما حاولتش أتفاهم معاه..معرفش إيه اللي ماخلانيش اصبر عليه.. فات على بعاده ايام وتعباني الحياة زي اللي كان عايش في حلم ومنه تاه.. مش قد بُعده وافقته ليه وعاندته ليه؟ وإزاي أنا على طول كده سبته..أهو خسرته بتيجي سيرته أبوس صورته وأبكي عليه.. صعبه الحياة نفسي أروح عنده..أعيش يوم لو هموت بعده خلاص وقفت حياتي عليه ياااااااااه! إزاي يا قلبي في ناس بتقدر ع الفراق.. مش قادر أصدق إني سايبه بإتفاق.. عقلي اللي وقتها ضيعه دلوقت فاق أه..أنا كل ما يطول البعاد هندم عليه نفسي أشوفه عشان واحشني هموت عليه قلبي وعرف غلطته.. خلاص و بينادي هو إزاي أنا علي طول كدا سيبته..أهو خسرته"

والأغنية من كلمات الشاعر الغنائي أسامة محرز، والملحن محمد خلف، والموزع الموسيقي أحمد عبدالسلام.

أغنية الحفلة لمحمد فؤاد



والجدير بالذكر أن الفنان محمد فؤاد طرح خلال الأيام الماضية أغنية بعنوان "الحفلة"، بقناته الرسمية بموقع "يوتيوب"، وكانت أول عودة للغناء بعد غياب، ولكنها كانت مختلفة عن النوع الذي يقوم به فؤاد، فكانت تنتمي لنوعية الاغاني الشعبية ذات الرتم السريع، والأغنية من كلمات دابل زوكش، ألحان علاء فيفتي، و توزيع كولبيكس بوي.