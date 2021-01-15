وزير الرياضة يعطي إشارة البدء بتجهيز نادي سيتي كلوب بكفر الشيخ للافتتاح

قام الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، بتفقد فرع نادي سيتي كلوب في كفر الشيخ للوقوف على سير الأعمال الإنشائية بالفرع وإعطاء إشارة البدء في تجهيز النادي للافتتاح، ورافقه في جولته التفقدية اللواء جمال نور الدين محافظ كفر الشيخ، وعمرو البشبيشى نائب المحافظ، والدكتور عزت محروس وكيل وزارة الشباب والرياضة بالمحافظ.

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كما استقبل الوزير والمحافظ والوفد المرافق لهما محمد كامل الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب لشركة استادات القابضة المالكة لمشروع أندية سيتي كلوب.

وزير الرياضة: نسعى لتقديم خدمات رياضية بكافة محافظات مصر



ومن جانبه قال الدكتور أشرف صبحي، أن جهود الوزارة مستمرة في تطوير البنية الانشائية التحتية الرياضية، بحسب رؤية القيادة السياسية، والتي تراعي الابعاد الاقتصادية لجميع فئات المجتمع، وذلك من خلال التعاون مع شركة استادات القابضة، مضيفًا أن المستفيد من هذا التطوير هو المواطن، حيث سيتم تقديم خدمات رياضية واجتماعية تناسب جميع المواطنين في محافظات مصر.

وزير الرياضة يشدد على عدم توقف العمل ليل نهار بنادي سيتي كلوب بكفر الشيخ



وأثنى الوزير والمحافظ على الأعمال التي يتم تنفيذها داخل فرع النادي بكفر الشيخ والذي سيعد صرح رياضي كبير يخدم أهالي محافظة كفر الشيخ والمدن المجاورة لها، مشددًا على أن العمل لا يتوقف طوال اليوم "ليل نهار" في جميع الفروع الخمسة عشر لنادي سيتي كلوب وسيتم افتتاح الفروع تباعا لتكون متاحة للأعضاء.

وهنا أكد محمد كامل الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب بالسيد الوزير والمحافظ أن شركة استادات القابضة تعمل وفق رؤية الدولة المصرية على تطوير المنشآت الرياضية في جميع محافظات مصر المختلفة، من أجل خدمة الأهالي في مختلف المناطق والمحافظات، بجانب تقديم خدمات تناظر المقدمة لأفضل أندية القاهرة والإسكندرية، باعتبارهم أكثر محافظتين يضمان أندية على مستوى عالي ومتطور.