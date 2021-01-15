محو 150 ألف سجل اعتقال من بيانات الشرطة البريطانية بشكل خاطئ

تسبب خطأ تقني كبير في محو ما يقرب من 150 ألف من قواعد بيانات الشرطة والتي تشمل البصمات وبيانات الحمض النووي وتاريخ الاعتقالات، الأمر الذي سيؤثر على سير التحقيقات في المستقبل، وذلك بحسب وسائل إعلام بريطانية.

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ومع حذف تلك البيانات الهامة قد يسمح بالإفراج عن بعض المعتقلين لأن الأدلة من مسرح الجريمة لم تعد موجودة ضمن السجل الوطني للشرطة، ومع اختفاء المعلومات الأمنية الحاسمة عن المشتبه بهم، أدى لحالة من الفوضى في نظام التأشيرات البريطاني، وتوقف التعامل مع الكليات لمدة يومين.

رد وزيرة الداخلية البريطانية عقب مسح بيانات الشرطة



من جانبها قالت وزارة الداخلية البريطانية، في بيان لها، إنها تعمل مع الشرطة "لتقييم تأثير" الخلل، الذي ورد أنه حدث مصادفة خلال الجلسة الأسبوعية لشطب البيانات، مؤكدة أنه لم يتم حذف أي سجل من سجلات المجرمين أو الأشخاص الخطرين.

كما قالت وزيرة الشرطة كيت مالثوس إن المسئولين "يعملون بخطى حثيثة لاستعادة السجلات"، متعهدة بأن "يتم تصحيح المشكلة وضمان عدم تكرارها مرة أخرى"، مضيفة أن المعلومات التي حذفت تتعلق بأفراد تم اعتقالهم ثم أطلق سراحهم دون اتخاذ أي إجراء آخر، فقد طلبت من المسئولين والشرطة تأكيد تقييمهم الأولي بأنه لا يوجد تهديد للسلامة العامة".

محو 150 ألف سجل من بيانات الشرطة سببه تقني وليس متعمد



فيما تم تبرير الخطأ التقني الذي وقع الأسبوع الماضي بخطأ في البرنامج، وتم استبعاد أى نشاط متعمد مثل وقوع هجوم إلكتروني، أو هكذا.

وفي نفس السياق قالت صحيفة التايمز البريطانية أن توقيت حدوث هذا الخطأ التقني "بالمحرج للحكومة البريطانية"، والتى أصرت على أنه بعد خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي، ورغم خسارتها القدرة على الوصول إلى قاعدة بيانات أوروبية رئيسية، وتسمح بفحص الأشخاص والمركبات فورا، ويأتي حذف البيانات الجماعية بعد أشهر من تعطلها لمدة عشر ساعات بعد أن فصلها مهندس.

هجرة جماعية ببريطانية بسبب فيروس كورونا



وفي سياق منفصل ظهرت دراسة بريطانية، اليوم الجمعة الموافق 15 يناير 2021، أن مئات الآلاف غادروا المملكة المتحدة جراء تداعيات فيروس كورونا على الاقتصاد، مما جعل الكثيرون يخسرون وظائفهم ويلجأون للهجرة لبلدانهم مرة أخرى كبديل للبطالة التي يتعرضوا لها في الفترة الحالية.