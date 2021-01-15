وزارة الصحة تكشف عن أطعمة لتقوية المناعة

تحرص وزارة الصحة والسكان المصرية على توعية المواطنين بشكل دائم ونشر معلومات صحية وطبية تساعد في الحفاظ على صحتهم والوقاية من الأمراض، بجانب الإرشادات الخاصة بالمرضى وكيفية التعامل مع مرضهم حتى يظلوا بأمان.

وتسعى الوزارة على تقديم معلومات للمواطنين عن فيروس كورونا باستمرار حتى يزداد الوعي بين الناس و يلتزموا بالإجراءات الوقائية التي تقدمها الوزارة، بجانب توفير النصائح التي تساعد على زيادة مناعة جسم الإنسان التي تعتبر أكبر مهاجم للفيروس.

أطعمة لتقوية جهاز المناعة

وفي هذا السياق نشرت وزارة الصحة موضحة بعض الأطعمة الغنية بفيتامين سي والتي تقوي مناعة الجسم وتحميه من الأمراض والفيروسات مثل فيروس كورونا.

وأكدت أن البرتقال والفراولة والكيوي والليمون، أطعمة غنية بمضادات الأكسدة وتحسن اداء الجهاز المناعي وتعمل على تقليل من التوتر، بجانب أنها تحتوي على السكر الطبيعي الذي يعد غذاء ووقود المخ، وافضل من السكر الصناعي.

وفي سياق متصل نشرت منذ أيام عادات صحية تعمل على الحماية من مرض السكر والتي طالما تنادي بها كونها عادات صحية للجميع.

عادات صحية لتحمي نفسك من مرض السكر

1- إتباع نظام غذائي صحي.

2- التخلص من السمنة وزيادة الوزن.

3- ممارسة الرياضة بانتظام.

4- شرب الماء بشكل كافي على مدار اليوم.

5- الإقلاع عن التدخين.

مباردة رئيس الجمهورية لمتابعة وعلاج الأمراض المزمنة

ولفتت وزارة الصحة أن العيادات المتنقلة الخاصة بمبادرة رئيس الجمهورية لمتابعة وعلاج الأمراض المزمنة والكشف المبكر عن الاعتلال الكلوي متاحة للمواطنين بشكل يومي في كل محافظات الجمهورية للكشف والعلاج مجانًا.

وأوضحت أن المواطن يمكنه معرفة أماكن العيادات المتنقلة الأقرب له من خلال تطبيق صحة مصر.