خطوات دفع فاتورة التليفون الأرضي لتجنب الغرامة

زادت معدلات البحث من قبل عملاء الشركة المصرية للاتصالات اليوم الجمعة، على طريقة دفع فاتورة التليفون الأرضي، وذلك لسداد فاتورة يناير 2021، عن الثلاث شهور الماضية" أكتوبر، نوفمبر، ديسمبر 2020"، حتى لا تتوقف الخدمة أو يواجه العملاء غرامة تأخير.

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مواعيد تسديد فاتورة التليفون الأرضي

يذكر أن الشركة المصرية للاتصالات قامت إصدار الفواتير يوم 15 يناير 2021، وبيوم 15 فبراير 2021، ستقوم الشركة بتحويل التليفون الأرضي إلى نظام الاستقبال فقط، وبيوم 15 مارس 2021، سيتم رفع الخط مؤقتًا من الخدمة وفرض غرامة التأخير على العملاء.

طرق تسديد فاتورة التليفون الأرضي



وتوفر المصرية للاتصالات أنظمة متعددة لعملائها لسداد فاتورة التليفون الأرضي المرتبط أيضًا بـالانترنت المنزلي، ومن بينها المقسم لأربعة أقساط ربع سنوية تسدد كل ثلاث شهور.

ويمكن للعملاء تحصيل فاتورة التليفون المنزلي عن طريق منافذ المدفوعات الإلكترونية مثل فوري، وأمان، ومصاري، و" Bee" وغيرها المتواجد في العديد من المحلات والسوبر ماركت، أو من خلال المواقع الإلكترونية لتلك المنصات، أو عن طريق محافظ المحمول التابعة للبنوك وشركات الاتصالات، ومكاتب البريد، فضلًا عن فروع المصرية للاتصالات.

خطوات الاستعلام ودفع فاتورة التليفون الأرضي

. الدخول على الموقع الرسمي الخاص بالشركة المصرية للاتصالات عبر الرابط التالي

- اختر دفع فاتورة التليفون الأرضي.

- ادخل كود المنطقة وكتابة رقم التليفون الأرضي الخاص به.

- اضغط على ايقونة "أظهر الفواتير".

- اضغط على سداد فاتورة الأرضي عن طريق اختيار كلمة "ادفع".

- اكتب البريد الإلكتروني في الصفحة الجديدة الظاهرة لك.

- اضغط على أيقونة "سدد"، والتي تكون عن طريق الفيزا أو عن طريق الماستر كارد.