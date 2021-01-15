ماجستير ودكتوراه مجانية للأئمة.. بروتوكول للأوقاف مع جامعة أسوان

جدة - نرمين السيد - أعلنت وزارة الأوقاف، أنها اتفقت مع جامعة أسوان، على فتح باب التقدم لتسجيل درجة الماجستير والدكتوراه المجانية بجامعة أسوان، لتكون المنحة مناصفة بالشراكة بين الأوقاف والجامعة وتخفض جامعة أسوان مصروفات الدراسات لمن يجتاز اختبارات القبول التى تعقدها الأوقاف بالشراكة مع الجامعة بنسبة 50%، وتتحمل وزارة الأوقاف 50%، ولا يتحمل الدارس أى تكاليف دراسية ما دام مستمرًا فى دراسته دون رسوب فى أى من سنوات الدراسة، وإن تعثر تحمل نفقات نفسه فى الأعوام التالية.





وأضافت الوزارة، أن المنحة لجميع أئمة أسوان دون التقيد بعدد، فعلى من يرغب من أئمة أسوان فى التسجيل لهذه المنح تسجيل اسمه فى الاستمارة المعدة لذلك بالإدارة التابع لها بداية من الثلاثاء المقبل 19/ 1/ 2021م.

وأكدت الوزارة، أن هذا الاتفاق فى إطار البروتوكول الموقع اليوم الجمعة، بينها وجامعة أسوان، ووقعه الشيخ جابر طايع يوسف، رئيس القطاع الدينى عن وزارة الأوقاف، والدكتور أحمد غلاب رئيس جامعة أسوان بحضور الدكتور محمد مختار جمعة، وزير الأوقاف، وأشرف عطية محافظ أسوان، بشأن برامج تدريب الأئمة بجامعة أسوان، فى مجالات اللغة العربية، والإرشاد النفسى، وعلم الاجتماع، ومهارات التواصل الإعلامى.

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