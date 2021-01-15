جدة - نرمين السيد - أكدت دار الإفتاء، أن مصر تخوض اليوم معارك عديدة على جبهات متفرقة، فهناك معركة الإرهاب وهناك معركة التنمية التى تبنى مصر فيها حضارتها ومستقبلها حتى تكون دولة قوية حديثة تأخذ مكانتها اللائقة بها بين جميع الدول والشعوب، وهناك معركة الوعى والفكر وبناء الشخصية المصرية المدركة للتحديات الكبيرة التى تمر بها مصر.





وأوضحت الدار -فى فيديو موشن جرافيك- عرضته عبر حسابها على موقع "فيسبوك"، أن أهم هذه التحديات محاولة إيقاف مسيرة التنمية عن طريق التشكيك فى مؤسسات الدولة ببث الشائعات والأكاذيب، والمصرى الأصيل يعلم طبيعة هذه المعركة ويتحمل مسؤوليته تجاه وطنه ولا يلتفت لما يروج له من أكاذيب من جهات وجماعات إرهابية لا تريد بنا وبوطننا إلا الشر. واختتمت الإفتاء، فيديو الرسوم المتحركة برسالة مهمة وجهتها إلى الشعب المصرى قالت فيها: "علينا أن نلتف حول وطننا وجيشنا وأن نحمى دولتنا وأن نفديها بأرواحنا ودمائنا".

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر الإفتاء فى فيديو موشن جرافيك: علينا أن نلتف حول وطننا وجيشنا ونحمى دولتنا على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



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