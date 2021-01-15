شيخ الأزهر يعزى إندونيسيا فى ضحايا زلزال سولاويسى

جدة - نرمين السيد - أعرب فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر الشريف، عن خالص تعازيه وصادق مواساته لدولة إندونيسيا قيادة وشعبا، فى ضحايا زلزال جزيرة "سولاويسى".





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