وزير الأوقاف : خصصنا 125 مليون جنيه لخدمة التعليم المدنى

جدة - نرمين السيد - وأضاف جمعة، أن الوزارة خصصت 125 مليون جنيه لخدمة التعليم المدنى، تم تحويلها بالفعل بواقع 50 مليون جنيه، لهيئة الأبنية التعليمية بوزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، لبناء مدارس للتعليم قبل الجامعى، و75 مليون جنيه تم تحويلها بالفعل للصندوق الاستثمارى الخيرى لدعم التعليم، إضافة إلى ما تم فى تشييد وتأهيل ويتم فى تشغيل أكاديمية الأوقاف الدولية لتدريب الأئمة والواعظات وإعداد المدربين بالسادس من أكتوبر، ذلك الصرح العظيم الذى استقبل الدورة التدريبية المشتركة للأئمة المصريين والسودانيين فى ديسمبر الماضى 2020، وكانت مثار إعجاب وإبهار لجميع المتدربين بها، ويتم تشغيلها من خلال الموارد الذاتية للوزارة، وكل ذلك طبقا ووفقا لشروط الواقفين.

وتابع: "أضف إلى ذلك الكم الهائل الذى توفره الوزارة من المنح المجانية للحصول على الماجستير والدكتوراه، حيث وفرت هذا العام أكثر من 800 منحة دراسية مجانية لدراسة الماجستير، مع استعدادها لتوفير 3 آلاف منحة ماجستير ودكتوراه أخرى خلال العام التعليمى 2020 - 2021، وبدأت بالإعلان عن التقدم لهذه المنح لأئمة أسوان فور توقيع بروتوكول التعاون بين الوزارة وجامعة أسوان، وجارى التنسيق مع كل من جامعة الأزهر وجامعة عين شمس وعدد من الجامعات الأخرى لإتاحة مزيد من هذه المنح المجانية للأئمة والواعظات والإداريين بالأوقاف فى مختلف الجامعات المصرية بنظام الشراكة 50٪؜ تتحملها الجامعة تخفيضا فى المصروفات و50٪؜ تتحملها وزارة الأوقاف عن أبنائها العاملين بها من الأئمة أو الواعظات أو الإداريين فى التخصصات المختلفة.

وأكد أن كل ذلك يأتى فى إطار الإيمان بأهمية التعلم المستمر وفتح الباب أمام جميع العاملين بالأوقاف، لتنمية مهاراتهم فى مختلف المجالات.

وأوضح أن الوزارة بداية من شهر يناير الجارى ستصرف إثابة التميز العلمى لحملة الماجستير والدكتوراه بواقع 500 جنيه الدكتوراه، و300 للماجستير، و100 لدبلومة الدراسات العليا نظام السنتين من مواردها الذاتية، ويتكرر صرف حافز الماجستير والدكتوراه بتكرر الحصول على الدرجة العلمية، وذلك أيضا من الموارد الذاتية للوزارة خدمة للعلم وإعلاء لشأنه، وتحفيزا للعاملين بالأوقاف على تطوير قدراتهم العلمية وتحديث مخزونهم المعرفى والثقافى باستمرار لمواكبة التطور العصرى فى مختلف المجالات.

واختتم قائلاً: "أضف إلى كل ذلك النهضة غير المسبوقة التى يشهدها ويقوم بها المجلس الأعلى للشؤون الإسلامية فى مجال التأليف والترجمة".