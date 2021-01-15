حقوق الإنسان بالنواب تجتمع الأحد لصياغة التحديات المحلية والخارجية

جدة - نرمين السيد - تعقد لجنة حقوق الإنسان، برئاسة النائب طارق رضوان، اجتماعا الأحد المقبل، لمناقشه ووضع التصور العام، لصياغة الرؤية الخاصة بعمل اللجنة وتتضمن مهام وأهداف ومراحل التنفيذ، بالإضافة إلى صياغة التصور العام لشكل التحديات المحلية والإقليمية والخارجية التى تمس حقوق الإنسان.





وتناقش لجنة الشؤون الإفريقية، برئاسة النائب شريف الجبلى رئيس اللجنة، لنظر قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 718 لسنة 2020، بشأن الموافقة على مذكرة التفاهم بين وزارة الخارجية المصرية وبرنامج الأغذية العالمى التابع للأم المتحدة للتعاون المشترك، من خلال منصة للتعاون وآلية للتنسيق بين بلدان الجنوب، من أجل إفريقيا بمصر الموقعة بتاريخ 6/8/2020. وتنعقد لجنة السياحة والطيران برئاسة النائبة نورا على رئيسة اللجنة، لمناقشة قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 730 لسنة 2020، بشأن الموافقة على الخطابات المتبادلة بين حكومة جمهورية مصر العربية والوكالة الإسبانية للتعاون الدولى، من أجل التنمية بشأن تقديم الوكالة منحة للحكومة المصرية بمبلغ 200 ألف يورو لتمويل مشروع "دعم تهيئة بيئة عمل آمنة تحقق المساواة للمرأة فى القطاع السياحى فى جمهورية مصر العربية"، الموقعة فى القاهرة بتاريخ 27/10/2020 و8/11/2020.

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