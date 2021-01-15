السكة الحديد: تشغيل 6 قطارات إضافية بعربات روسية

جدة - نرمين السيد - أعلن المهندس أشرف رسلان، رئيس الهيئة القومية لسكك حديد مصر، تشغيل القطارات الروسية ذات التهوية الديناميكية على بعض من خطوط الهيئة كخدمة جديدة ومميزة، وذلك فى إطار توجيهات المهندس كامل الوزير، وزير النقل، بإضافة تشغيل قطارات روسى جديدة لخدمة جمهور الركاب.





وسيتم تشغيل قطارين على خط القاهرة - أسوان وبالعكس، أرقام 1013-1012، وقطارين على خط القاهرة - الإسماعيلية وبالعكس أرقام 1040-1041، وقطارين على خط القاهرة - المنصورة وبالعكس أرقام 1050 -1051، وذلك بداية من السبت. يأتى ذلك فى إطار توجه وزارة النقل ممثلة فى الهيئة القومية لسكك حديد مصر، فى إحداث نقلة على مستوى الخدمات على الخطوط لخدمة جمهور الركاب. وعقد رئيس الهيئة، اجتماعًا مع المعنيين لوضع اللمسات النهائية لتشغيل تلك القطارات، والتأكيد على انتظام قيام ووصول القطارات ووضع خطة للحفاظ على نظافة العربات وانضباط أفراد الأمن الإدارى والنظافة للحفاظ على جودة الخدمة وتأمين الرحلات، ومتابعة عملية التشغيل لضمان كفاءة مستوى الخدمة المقدمة على متن تلك القطارات.

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