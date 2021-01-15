مفتى الجمهورية ينعى ضحايا زلزال سولاويسى بأندونيسيا

وتوجه علام، فى بيانه اليوم الجمعة، بخالص العزاء والمواساة لدولة إندونيسيا قيادةً وحكومةً وشعبًا، ولأسر ضحايا الزلزال المدمر، سائلًا المولى عز وجل أن يتغمدهم بموفور رحمته ويسكنهم فسيح جناته، وأن يمنَّ على المصابين بالشفاء العاجل.
يذكر أن زلزالًا بقوة 6.2 درجة بمقياس ريختر ضرب جزيرة "سلاويسى" الإندونيسية، مخلفًا حتى الآن 35 قتيلًا وعشرات المصابين.
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