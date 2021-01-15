مفتى الجمهورية ينعى ضحايا زلزال سولاويسى بأندونيسيا

جدة - نرمين السيد - نعى الدكتور شوقى علام، مفتى الجمهورية، رئيس الأمانة العامة لدور وهيئات الإفتاء فى العالم، ضحايا زلزال جزيرة "سولاويسى" بدولة إندونيسيا الذى خلف وراءه عشرات القتلى والمصابين.





وتوجه علام، فى بيانه اليوم الجمعة، بخالص العزاء والمواساة لدولة إندونيسيا قيادةً وحكومةً وشعبًا، ولأسر ضحايا الزلزال المدمر‏، سائلًا المولى عز وجل أن يتغمدهم بموفور رحمته ويسكنهم فسيح جناته، وأن يمنَّ على المصابين بالشفاء العاجل.

يذكر أن زلزالًا بقوة 6.2 درجة بمقياس ريختر ضرب جزيرة "سلاويسى" الإندونيسية، مخلفًا حتى الآن 35 قتيلًا وعشرات المصابين.