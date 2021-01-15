منع حسن شاكوش من عضوية نقابة الموسيقيين بسبب شهادتي التجنيد ومحو الأمية

قال طارق مرتضي المتحدث الإعلامي لنقابة الموسيقيين إن حسن شاكوش نجح في اختبارات عضوية نقابة الموسيقيين قبل 3 شهور ولم يتم اعتماد النتيجة أو الإعلان عنها لأنه لم يستكمل أوراقه ومن المفترض أن يقدم شهادة محو أمية وشهادة الانتهاء من التجنيد.

وأضاف مرتضي أن نتيجة الاختبار والعضوية مهددة بالالغاء في حالة عدم استكمال الأوراق، حيث أن شاكوش قام بامضاء إقرار ينص على التزامه بتقديم المستندات الاصلية لبيان موقفه من التجنيد ومحو الأمية.

وفي سياق مختلف احتفل مطرب المهرجانات حسن شاكوش بتسجيل قناته الرسمية على موقع "يوتيوب" ولقب الأكثر استماعا لعام 2020، وكتب عبر حسابه بموقع "انستجرام": "الحمدلله القناة الأكثر استماعا فى الشرق الأوسط 2020..مليارو800 مليون مشاهده.. الحمدلله شكرا لكل جمهورى وحبايبى اللى واقفين فى ضهرى وسبب نجاحى ربنا يخليكوا ليا ودايما فى ضهرى".

وكان مطرب المهرجانات حسن شاكوش قد شارك متابعيه وجمهوره بصورة جديدة نشرها عبر حسابه الشخصى بموقع فيس بوك، ظهر من خلالها وهو فى نيولوك جديد، ليخطف أنظار متابعيه خلال وقت قصير من طرح الصورة وكتب قائلاً: "هوبا رجعنا ليكوا".