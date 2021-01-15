لميس جابر تستعرض أجواء احتفال المصريين بالمولد النبوى قديمًا

جدة - نرمين السيد - قالت الإعلامية لميس جابر، إن المستشرق الإنجليزى "إدوارد وليم لين" وثّق أجواء الاحتفال بالمولد النبوى الشريف فى كتابه "عادات المصريين المحدثين وتقاليدهم" خلال زيارته للقاهرة.





وأضافت، فى حديثها ببرنامجها "حواديت لميس جابر" الذى يعرض على فضائية الحياة اليوم، الجمعة، أن إدوار تناول طريقة الاحتفال والاستعداد لليلة الثانية عشر من شهر ربيع الأول، فذكر أنه مع بداية الشهر تُعد العدة، ويتجمع المصريون للاحتفال بالمولد بمحيط "بركة الأزبكية" فى حالة وجود الفيضان.

وقالت إن المؤرخ استطرد فى وصفه بأنه إذا جاء موعد الاحتفال قبل الفيضان يكون الاحتفال فى قاع البركة عن طريق نصب الخيم، التى يُقيم فيها "الدراويش" وبالقرب منها تُرفع صوارى طويلة تُعلق بينها الحبال وتتدلى منها مصابيح على هيئة زهور، وكلمات تحمل أسماء الله الحسنى والنبى ﷺ.

وتابعت: "كان الناس يتجمعون من كل مكان فى الأزبكية ويستمتعون ليلًا نهارًا بالاستماع إلى الشعراء والألعاب البهلوانية كاللعب والرقص على الحبل".