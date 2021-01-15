فيديو.. أشرف حاتم: لقاح كورونا متاح للجميع بحلول مارس أو إبريل

جدة - نرمين السيد - قال الدكتور أشرف حاتم، وزير الصحة الأسبق ورئيس لجنة الصحة بمجلس النواب، إن الحكومة بدأت التعاقد مع التحالف العالمى للقاحات لتدبير لقاحات كورونا سواء أكسفورد أو فايزر أو اللقاح الروسى أو الصينى.





وأوضح حاتم، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "اليوم" عبر فضائية "dmc"، مساء الجمعة، أن وزارة الصحة بدأت فى فتح باب التسجيل للحصول على اللقاح الصينى، وستكون الأولوية للفريق الصحى وكبار السن وأصحاب الأمراض المزمنة. وأشار وزير الصحة الأسبق، إلى أنه بحلول شهر مارس أو إبريل ستتوفر 30 مليون جرعة عن طريق التحالف العالمى للقاحات، وسيكون اللقاح متوافر لجميع المواطنين. وأوضح أنه من المتوقع مع أوائل فبراير أن تقل إصابات كورونا عن يناير، لافتًا إلى أن أعراض كورونا لدى الأطفال هى نفسها لدى الكبار ولكنها أقل حدة.

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