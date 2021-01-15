لميس جابر تستعرض طقوس المصريين فى رمضان بعيون مستشرق إنجليزى

وذكرت فى حديثها ببرنامجها "حواديت لميس جابر" الذى يُعرض على فضائية الحياة اليوم، الجمعة، أن إدوارد قدم لنا وصفا لاستطلاع المصريين لهلال شهر رمضان، حيث جرى تخصيص موكب خاص للرؤية له طابع احتفالى، كما أن الشوارع فى نهار رمضان تكون خالية من الناس، كما تكون المحلات مغلقة حتى صلاة الظهر.
وتابعت:"أن المستشرق رصد عدم وجود مدخنين فى نهار رمضان بالإضافة إلى اختفاء "الشُبك" وهو أحد وسائل التدخين، فضلا عن وصفه لشعور المصريين بالتعب والإرهاق والمزاج المتعكر طول فترة الصيام حتى تناول الإفطار ثم يتحول مزاجهم إلى الصفاء ويتعاملون بمنتهى الود والحب".
ومع حلول ساعات الصيام، لاحظ لين، وفق سرد لميس جابر، مواظبة الكثيرين على الصلاة فى جامع الحسين، ورؤية التجار فى متاجرهم يتلون آيات من القرآن.
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