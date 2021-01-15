صور.. حى غرب الإسكندرية يخلى عقارين من السكان بعد انهيار أجزاء منهما

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جدة - نرمين السيد - تلقت غرفة عمليات المحافظة، بلاغا بسقوط أجزاء من عقار مكون من 4 طوابق، على عقار آخر مجاور له بشارع التوفيقية، خلف حى غرب امام مسجد شعيت، دون حدوث إصابات بين قاطنى العقارين.
انتقل عدد من مسؤولى الحى وقوات الشرطة إلى موقع الانهيار، وتبين أن العقار المنهار بشارع التوفيقية مكون من 4 طوابق، وتسكنه 4 أسر بعدد 9 أفراد، وصادر له قرار إزالة منذ 4 سنوات، وانهيار جزء من عقار مجاور له.
وقرر مسؤولو حى غرب الإخلاء الإدارى بالقوة الجبرية لقاطنى العقارين، لحين العرض على لجنة مختصة لفحصهما وبيان مدى تضررهما.
وتحرر المحضر اللازم وتولت النيابة المختصة التحقيق.
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