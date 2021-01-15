فيديو.. نبيلة مكرم: مؤتمرات مصر تستطيع هدفها الاستفادة من العقول المهاجرة

وأوضحت مكرم، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "اليوم" عبر فضائية "dmc"، مساء الجمعة، أن المؤتمرات تهدف إلى الاستفادة من الخبرات والعقول المصرية بالخارج.
وأشارت إلى أن كل مؤتمر من مؤتمرات "مصر تستطيع" يتماشى مع اتجاهات الدولة، مثل "مصر تستطيع بالتاء المربوطة" و"مصر تستطيع بالصناعة" وغيرها.
وأوضحت أن الوزارة مسؤولة عن أن تكون قناة التواصل بين الخبير فى الخارج والوزير المعنى فى أى من الملفات، وبعد المؤتمرات بشهرين يتم عقد مؤتمر صحفى لإعلان نتيجتها.
ولفتت إلى أن مؤتمر مصر تستطيع بالصناعة، سيتم عقده فى مايو أو يونيو المقبل بعد رفع وباء كورونا، وهناك جلسات افتراضية مع المختصين كل فى مجاله.
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