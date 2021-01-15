نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر جولة تفقدية لمحافظ الجيزة في الدقي والعجوزة لمتابعة أعمال التطوير المستمرة في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - حرص اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة، على متابعة نسب تنفيذ أعمال التطوير بشارع السودان نطاق أحياء الدقى والعجوزة وجنوب الجيزة، حيث شدد المحافظ على الشركة المسند لها أعمال التطوير بسرعة انهاء اعمالها وفقا للجدول الزمنى المحدد لها، مؤكداً على المرور الدورى للتأكد من نسب التنفيذ.

كما تفقد المحافظ الحالة العامة للنظافة والاشغالات بشارع السودان، موجها بالتأكد من عدم انتظار السيارات أعلى أرصفة المشاة وتنفيذ القرار الصادر فى هذا الشأن واتخاذ الاجراء القانونى حيال المخالف ايمانا من ان الرصيف حق للمشاهد.

وشدد محافظ الجيزة على رفع المخلفات المتواجدة بالجزر الوسطى بشارع السودان، موجها انذار لمشرف قطاع النظافة بالشارع بالتأكد من رفع المخلفات أولا بأول.

كما وجه المحافظ رؤساء الاحياء المختصة برفع كافة الإشغالات المتواجدة للمحال والمنشأت التجارية بشارع السودان بالتوازى مع أعمال التطوير الجارى تنفيذها.

وأثناء المرور بنهاية شارع السودان أتجاه جامعة القاهرة ضبط المحافظ أعمال حفر بالطريق دون رد الشئ لأصلة وعلى الفور قطع جولته، موجها رئيس حى الدقى برد الشئ لاصلة وترميم طبقه الرصف بالطريق اثناء تواجده لتسهيل الحركة المرورية.

