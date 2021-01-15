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انت الان تتابع تفاصيل خبر رسميًا.. التربية والتعليم تعلن فتح باب الإعارات بالخارج للمعلمين 2021 والشروط والأوراق المطلوبة والان نترككم مع بالتفاصيل
محمد سياف - ابو ظبي - أعلنت وزارة التربية والتعليم فتح باب الإعارات للمعلمين والمعلمات للعام الدراسي 2021| 2022، كما حددت الوزارة بعض الشروط والإجراءات التي يجب توافرها في المتقدم لطلب الإعارة بالخارج من المعلمين، كما تم فتح باب التقديم حتى آخر شهر فبراير القادم 2021.
فتح باب الإعارات للمعلمين.. الشروط والتفاصيل
هذا وقد أعلنت التربية والتعليم عن الشروط الوجب توافرها في المعارين للخارج، والتي جاءت على النحو التالي:
- يجب أن يكون المتقدم للإعارة مصري الجنسية
- أن يكون مقيداً على درجة مالية في الموازنة العامة.
- أن لا يكون في إجازة، وأن يكون ممارساً لعمله
- قضاء 36 شهر على الأقل في العمل بوزارة التربية والتعليم.
- قضاء 34 شهر الأخيرة في العمل بنفس المحافظة.
- ملء الإستمارة بخط يده وبدقة شديدة واعتمادها من المدرسة والإدارة.
- أن لا يزيد سن المتقدم للإعارة للخارج من المعلمين والمعلمات عن 50 سنة ولك يوم 1 أكتوبر 2021.
- يشترط لشاغلي الوظائف الإشرافية عدم زيادة السن عن 56 سنة.
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وبعد فتح باب الإعارات للمعلمين أشارت التربية والتعليم إلى أن باب التقديم مفتوح طوال شهري يناير وفبراير، وأضافت أنه بالنسبة إلى الدول الغير ناطقة باللغة العربية، فيشترط فيها إجادة اللغة الإنجليزية أو الفرنسية.
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الأوراق المطلوبة للتقدم بالإعارة للخارج للمعلمين والمعلمات
- صور المؤهلات الدراسية
- بيان الثانوية العامة
- صورة جواز سفر حديث مرفق به الوظيفة.
- صحيفة أحوال إلكترونية ورقم الهاتف.
- شهادة الخدمة العسكرية
- إذن ولي الأمر بالنسبة للمعلمات الإناث.
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