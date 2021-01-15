انت الان تتابع تفاصيل خبر الأرصاد تعلن حالة الطقس السبت 16 يناير وسقوط أمطار لمدة 5 أيام وأماكن تساقطها بجميع المحافظات والان نترككم مع بالتفاصيل

محمد سياف - ابو ظبي - شهدت حالة الطقس حالة من التقلبات في الأحوال الجوية بداية من الخميس، والتي استمرت الجمعة، وتستمر لمدة خمسة أيام أخرى قادمة، حيث شهدت العديد من المناطق والمحافظات المختلفة تكاثر للسحب المنخفضة والمتوسطة وتساقط أمطار، ونشاط للرياح المثيرة للرمال والأتربة، مع اختفاء ظاهرة الشبورة المائية خلال اليومين الماضين والأيام الخمسة القادمة، على أن تعاود الشبورة السقوط مرة أخرى يوم الخميس القادم 21 يناير الجاري.

حالة الطقس السبت 16 يناير وسقوط أمطار لمدة 5 أيام

ووفق تقارير هيئة الأرصاد الجوية، فسوف تتساقط أمطار السبت على السلوم والإسكندرية ومطروح ورشيد وبلطيم، والبحيرة وكفر الشيخ والدقهلية، كما تنشط الرياح المثيرة للرمال والأتربة على القاهرة والوجه البحري والسواحل الشمالية، ووسط سيناء ومدن القناه، وشمال الصعيد.

وحول حالة الطقس السبت 16 يناير فسوف يسود طقس معتدل على الوجه البحري والقاهرة، مع نشاط الرياح المثيرة للرمال والأتربة، ويكون الطقس مائل للبرودة على السواحل الغربية، ومعتدل على شمال الصعيد ومائل للدفء على جنوبها نهاراً، وشديد البرودة ليلاً على شمال وجنوب الصعيد والوجه البحري والقاهرة، وذلك وفق تقرير الأرصاد المرفق بالخبر.

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كما تستمر تساقط الأمطار خلال أيام السبت والأحد والإثنين والثلاثاء والأربعاء بالعديد من المحافظات، مع نشاط الرياح، وتنعدم فرص تساقط أمطار بدايةً من يوم الخميس 21 يناير، مع عودة الشبورة مرة أخرى، وذلك وفق تقرير الأرصاد التالي.